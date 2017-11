Trump ta agrega Noord- Korea riba e lista di paisnan patronicador di terorismo

WASHINGTON, D.C., Merca- President Donald Trump, den e ultimo demostracion di aumento di tensionnan den e Peninsula Corano, a pone Noord- Korea ariba e lista di paisnan patronicador di terorismo.

Trump a anuncia esaki dialuna durante un reunion publico cu su gabinete na Cas Blanco y a bisa cu Departamento di Tesoro lo anuncia sancionnan nobo contra di Noord- Korea pa diamars.

“Awe dialuna, Merca ta pone Noord- Korea ariba e lista di paisnan cu ta apoya terorismo. Esaki mester a sosode for di masha aña caba”, segun Trump a bisa.

Noord- Korea a wordo kita for di e lista pa Presidente George W. Bush na 2008.

Trump a bisa cu Noord- Korea na mas di un ocasion a “sponsor actonan di terorismo, incluyendo asesinatonan den extranhero”. “E decision aki kiermen cu lo impone mas sancionnan y mas sancion riba Noord- Korea, y ta apoya nos campaña di presion pa isola e regimen asesino aki”, Trump a bisa. Esaki lo hisa e sancionnan contra di Pyongyang na e nivel di mas halto.

Unicamente tres pais, Iran, Sudan y Siria, actualmente ta ariba e listanan di paisnan patronicador di terorismo pa Merca. E gobierno di Merca lo mester determina si Noord- Korea “na mas di un ocasion a brinda su apoyo na e actonan di terorismo internacional, pa pone bek ariba e lista di paisnan patronicador di terorismo”. Tal designacion ta trece cun’e sancionnan significativo contra di e capacidad di e pais pa ricibi asistencia exterior di Merca. Pero paisnan por wordo kita for di e lista. Ex presidente Barack Obama a kita Cuba for di e lsita na 2015, y Bush, ademas di Noord- Korea, a kita Libia na 2006 y Irak na 2004.

Bush a dicidi di kita Noord- Korea for di e lista como parti di un oferta pa cera un deal nuclear cu e pais. Esaki no a sigui, y Noord- Korea a sigui cu su plannan pa traha un bom nuclear capas di yega su paisnan bisiña como tambe Merca.

Thae Yong-ho, un ex oficial di rango halto di Noord- Korea cu a deserta pa Corea del Sur, ratifica e inclusion di Noord-Korea bek ariba e lista di paisnan patronicador di terorismo, durante un testimonio den e House Foreign Affairs Committee na comienso di aña.

Thae tabata e nr. 2 den e Embahada di Noord- Korea na London, prome cu el a scapa hunto cu su casa y su dos yiu hombernan, yegando Corea del Sur na 2016.

