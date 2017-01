Trump a scoge abogado di Wall Street Jay Clayton pa dirigi SEC

NEW YORK CITY, New York – E escogencia di presidente electo Donald Trump pa ta e siguiente top cop di Wall Street ta Jay Clayton, un abogado elite kende a yega di defende banconan grandi pa nan mal comportacion financiero.

Trump a anuncia su escogencia pa SEC riba diaranson y a splica cu e antecedente di Clayton como un abogado di Wall Street lo yuda laga los e “poder di crea trabao” pa economia mientras cu e ta provee un bista mas fuerte.

“Nos mester stop cu hopi regulacion cu a afecta inversionnan den negoshinan Mericano y restaura e bista di e industria financiero un manera cu e no ta afecta e trahadonan Mericano,” Trump a bisa den un declaracion.

SEC ta responsabel pa elimina crimen financiero manera fraude como tambe sigura mercadonan capital ta husto pa tur inversionista.

Clayton actualmente ta partner di e poderoso firma Sullivan & Cromwell y a conseha riba varios deal grandi, incluyendo Alibaba, IPO y e benta di Atlanta Hawks di NBA.

Fuente: CNNMoney