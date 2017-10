Trump lo publica rapport over di asesinato di JFK

WASHINGTON —Presidente Donald Trump ta hinca den mei mei di un pushamento riba e detayenan nobo den e caso di asesinato di John F. Kennedy. Un banda ta e studiantenan cu kier haya tur informacion riba e caso y di otro banda e agencianan cu ta bisa cu nan lo ta evaluando cierto restriccionnan. Kico ta e resultado final, lo haya sa diahuebs, ora cu e filenan secreto, warda pa hopi tempo, bira publico.

Di un banda tin un aliansa di detectivenan y studiantenan cu ta pushando pa corda riba e ley di 1992 cu ta exigi pa publica tur e 3 mil filenan secreto riba e asesinato di JFK dia 22 di November, 1963.

Pero e agencianan di Inteligencia Mericano aparentemente ta citando e mesun ley pa fors’e pa mantene algun archivo secreto pa motibonan di siguridad.

Cualkier cu sea e detayenan cu wordo publica, no tin mucho speransa di cu esaki lo contesta e pregunta cardinal: si tabata tin mas hende envolvi den e asesinato, ademas cu Lee Harvey Oswald, incluso e gobierno. E Warren Commision na 1964 a raporta cu Oswald a actua su so y despues di un investigacion parlamentario na 1979 no a haya mas evidencia pa apoya e teoria di cu CIA lo ta envolvi. Pero otro interpretacionnan, algun di nan mas creativo cu otro, ta sigui persisti.

Por ehempel, Roger Stone, un aliado cercano di Trump, a traha ariba e teoria sin base y ampliamente rechaza di cu Lyndon Johnson, kende a bira presidente despues di e morto di JFK, lo tabata involucra den esaki. Stone ta di opinion di cu CIA ta pushando e presidente pa tene algun di e archivonan aki secreto.

Na 1992 Congreso a pasa un ley, e President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act, cual a pidi pa e Archivo Nacional recolecta tur e informacion relaciona cu e asesinato y pa haci esaki publico, dentro di 25 aña. E deadline ta diahuebs.

E tironan cu e Warren Commission a bisa cu a mata Kennedy casi al instante, a inspira teorianan cu si Oswald a actua su so, kende cu masha hopi suerte a logra su meta, di mata e presidente.

Mientras cu e nacion tabata di luto sin por kere, Oswald a wordo tira mata mientras cu e tabata den custodia policial pa Jack Ruby, forsando Mericanonan pa considera si nan gobierno tabata scondiendo di loke e tabata sa di e asesinato. E evento keto bay ta bibo den memoria di hopi hende. Cuarenta y nuebe mil Mericano, of 15% di e populacion, ta over di 65 aña según un censo. Tempo di e asesinato nan tabata tin mas o menos 11 aña.

Fuente: https://wn.com