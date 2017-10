Truck ta pasa dal den hende riba un fiestpad na New York matando seis persona

MANHATTAN, Merca- Un truck, coriendo den direccion den direccion robes riba e fietspad di West Side Highway den varios caya diamars atardi, y a dal den varios persona, segun e departamento di polis New York.

E chauffeur a sali for di e truck, aparentemente cu’n arma y a wordo tira door di polis, segun fuentenan a agrega. E individuo ta den custodia policial y a wordo transporta pa hospital pa ricibi tratamento medico. Un total di 6 persona a perde nan vida, según fuentenan ofiical, den loke ta parce di ta un acto delibera.

No tin otro sospechoso, según NYPD. Polis a bisa cu por spera basta “personal di emergencia” den e area di Chamber Street y West Street den lower Manhattan.

E fuente a bisa cu polis ta considerando terorismo como parti di nan investigacion.

Alcalde di New York, Bill de Blasio y gobernador di New York, Andrew Cuomo ta na caminda pa e sitio.

Prensa a mustra un multitud di persona, algun di nan filmando of sacando potret cu nan camara di celular, patras di e liña policial. Un truck blanco di Home Depot cu su parti dilanti kibra tambe tabata visibel.

Parti di varios bicicleta mutila, tabata yena e popular fiestpad riba e West Side Highway y e Hudson Rivers, momento cu dokternan tabata atendiendo e heridonan.

Fuente: http://edition.cnn.com/