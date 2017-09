Truck di carga ta dal contra bus heridando 11 mucha

PULSNITZ, Alemania – Mas of menos 11 mucha a keda herida den un accidente den e ciudad di Alemania Oriental, Pulsnitz (Saksen). Un chauffeur di truck di carga, no a mira un bus y a dal den esaki, segun polis.

E chauffeur di 56 aña di e truck di carga, y dos di e muchanan, uno di 13 y e otro di 16, a keda seriamente herida. E otro victimanan, segun autoridad, no tabata dje serio eynan.

Fuente: www.anp.nl