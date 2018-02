Un truck coriendo for di Paradera pa rotonde Tanki Flip a laga basta diesel basha riba caminda. E no tabata un peliger debi cu el a basha net unda tirenan di auto no ta yega. Polis a vigila full e caminda y a topa cu e truck. Ora a bay pa atende cu e persona cu e oficial a bira lomba pa pasa man pa su buki den auto e homber a somenta. Asina mas patruya a yega pa busca rond pero sin ningun resultado. Mientras tabata tin hende ta vigila e truck pa notifica autoridad manera cu hende yega.

