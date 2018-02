Triple A lo trata e tema di pension cu su trahadonan

E areglo di pension cu Triple A NV tin cu Guardian Group lo termina dia 31 December 2018 proximo, pa cual Sr. Diego de Cuba ta elabora ariba esaki.

Mayoria di empleadonan di Triple A NV a manifesta nan intension di bay resorta bou di e fond di pension di APFA, y pa e motibo aki ta bay duna un presentacion dia 15 di Februari, pa 7:30 anochi na APFA su sede situa na Seroe Blanco, y tur trahador mester bin cu un copy di id.

Triple A NV ta extende e invitacion na tur e empleadonana cu ta cay bou di CAO y cu lo resulta cu e seguro di guardian group pa ta presente na e anochi aki, pasobra conforme cu e ley existente di pension, si empleado lo tin un tercera parti unda cu empleado lo ta desea di bay over na un otro seguro, e mester presenta e caso na gerencia y consecuentemente lo por dicidi si e lo bay na un otro fondo di pension. Pero lo tin e seguridad di esun cu lo tin contrato colectivo cu un cincuenta porciento(50%) of mayoria di empleadonan lo kier cay bou di seguro di APFA, segun lider di STA, Sr. Diego de Cuba.

Pa e realizacion di e polisa di seguro di pension e presidente di STA a splica cu lo tin un procedura unda lo mester aprobacion di tur e trahadornan, unda cu nan lo bay firma un documento cu lo bay wordo presenta na gerencia y minister anto bay over na APFA.

Finalmente lo reitera e invitacion pa tur e trahador cu lo cay bao di fondo di pension, no ta discrimina si bo ta miembro bao di CAO, caminda cu lo por para formalmente dilanti di e gerencia, aunque tin biaha trahador no ta acerca na APFA tin biaha inconscientemente pero ta importante bin participa den e reunion y scoge bo miho opcion pa seguro di pensioen.

E sindicato ta percura pa e compañia di seguro APFA lo sigui na Aruba pa hopi aña como compañia local, Guardian Group lo tabata anteriormente bou un otro nombre di compañia di seguro Fatum, anto a presenta un confusion bastanti grandi, y mayoria di hende ta bisa c lo prefera den fondo di APFA. Finalmente nan ta trahando pa zorg cu empleadonan lo bay den e compañia corecto y conhuntamente cu Triple A NV a wordo aregla hopi cos mas miho pa trahadornan, paketenan y beneficionan contempla den e contrato colectivo nobo. E ora a yega pa drecha e situacion di pension pasobra e lo a yega di trece bastante friccion entre gerencia y sindicato, y empleadonan y sindicato, djis no perde e oportunidad pa asisti na e reunion, y den e reunion eyden lo wordo determina ki direccion nan lo bai tuma tocante fondo di pension, si lo keda cu Guardian of APFA, mester trece copia di id di tur trahador, segun Sr. Diego de Cuba, lider sindical di STA.

Comments

comments