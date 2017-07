Tripadvisor a premia dos restaurant local cu Certificado di Excelencia

White Modern Cuisine conhuntamente cu The Kitchen Table by White ta anuncia cu ambos restaurant a ser otorga e TripAdvisor® Certificate of Excellence.

Recipientenan di e Certificate of Excellence ta consisti si establicimentonan di hospedahe, restaurant, bar y diferente atraccion cu tin rond di mundo y cu continuamente ta brinda servicio excepcional na nan clientele. Awor den su di shete lustro, TripAdvisor ta celebra establecimentonan den ramo di Horeca, cu a sa di colecta comentarionan sumamente positivo y a destaca riba e website di TripAdvisor durante e ultimo aña.

Na The Kitchen Table by White, situa na Blue Residences, Chef Urvin Croes y su team ta sigui ofrece experiencianan unico den e ‘culinary studio’ cu ta brinda un seating exclusivo di 16 persona pa anochi. “Nos ta sinti cu na The Kitchen Table by White, nos ta sobresali door di sirbi Caribbean haute cuisine, algo cu sigur no ta comun na Aruba. Adicionalmente, nos a sa di eleva e sabor y estetica Caribense y dune un toke unico. Por cierto, mi lo tin e curashi di bisa cu The Kitchen Table by White ta e pionero den e tipo di cushina aki na Aruba. Nos ta crea un menu nobo tur luna cu e speransa di brinda nos clientenan un experiencia nobo, inigualable cu diferente sabornan y textura cual kisas nunca a ser purba door di nan. Tur esaki ta crea un experiencia gastronomico sin igual.”

White Modern Cuisine a muda un aña pasa pa e club house di Gold Coast, y a expande su servicio pa ofrece awor desayuno y lunch tambe. E menu di WMC ta uno innovativo y creativo, caminda Chef Urvin ta usa inspiracion di su raisnan local y asiatico pa presenta platonan cu ta familiar, pero cu un twist modern. Tambe WMC tin un mimosa brunch tur diadomingo y alaves diadomingo atardi tin un rijsttafel Asiatico. WMC ta bon conoci tambe pa su cocktailnan unico.

Pa ambos restaurant, e meta di full e team ta pa sigui sirbi platonan eskiisito cu ta representa e rais y herencia cultural di Aruba. Chef Urvin: “E certificado aki sigur ta demostra cu nos ta logrando nos meta. Turista y biahero nan di mundo sa cu caminda cu nan encontra e TripAdvisor Certificate of Excellence nan ta sigura cu nan lo ricibi e miho calidad di producto y servicio. Naturalmente esaki ta un logro grandi pa nos: e ta significa y demostra cu nos a wordo valida pa ta entre e miho restaurantnan na Aruba door di nos clientenan. Nos ta agradecido y determina pa sigui visualisa y brinda nos clientenan cu sabornan creativo, innovativo, inigualabel y riba tur cos plato nan eskisito”, Croes a termina bisando.

Pa disfruta di e platonan moderno y creativo di White Modern Cuisine por haci reservacion na [email protected] of na 280-0280 y pa experiencia e talento culinario magico di The Kitchen Table by White por haci reservacion na [email protected] of na 528-7015.