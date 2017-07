Tributo na Tina Turner na Aruba den luna di Augustus

Nurlaila Karim ta duna tributo na e legendario di rock Tina Turner. Despues di un tour exitoso na Hulanda unda e show wordo presenta den 54 teatro, e show “Fourtina” lo wordo presenta awor na Aruba den Cas di Cultura y na Fusion den Alhambra Mall. “Mi no por bisa otro di ta orguyoso riba nos tremendo team! Tanto reseña y reaccion positivo, 54 show na Hulanda y awor Aruba! Cada biaha e ta show ta bira un fiesta den e teatro!”, Nurlaila ta conta.

Den ”Fourtina” Nurlaila ta canta e repertorio imprecionante di Tina Turner. E show ta un experiencia teatral inolvidabel yen di energia, pasion, rock, blues y un show di luz spectacular. Nurlaila ta wordo acompaña pa su backing vocals Jasper Taconis, Nicky van der Kuyp y un banda poderoso.

Nurlaila ta sin duda un di Hulanda su cantantenan mas multifacetico. Cu rolnan principal den musicalnan manera “Miss Saigon”, “Les Misérables”, “The Wiz”, “RENT” y “The Bodyguard” el a sa di marca su nomber pa semper den e industria teatral y entretenimento den nos tera patria. Pa laga soñonan bira realidad ta locual ta inspira Nurlaila, esaki a conduci na e grabacion di un CD cu propio composicion riba melodianan universal di cancionnan mucha cu ta yama “Chameleon”. E CD a resulta di trece pa dilanti un sonido unico y madura. Despues el a aparece di nobo den e popular musical “Sister Act” den Circustheater na Scheveningen unda e tabata hunga e rol principal di Dolores van Cartier dos biaha pa siman.

Riba youtube por haya previews di ‘Fourtina’. E show aki ta forma parti di ‘The Road to the Caribbean Sea Jazz Festival’. E show na Cas di Cultura ta diaranson 16 di Augustus pa 8pm, mientras cu e show na Fusion ta un ‘dinner and wine pairing’ show riba dia 18 di Augustus cu ta cuminsa 7pm. Tickets ta obtenibel na Cas di Cultura, Fusion restaurant, Casibari Café y Superfood Plaza.