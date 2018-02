Tribunal Supremo di Peru ta retira indulto di Fujimori

LIMA, Peru- E tribunal Peruano encarga di e proceso pa e matansa di Pativilca (1992), unda cu seis campesino despues di a wordo tortura, a dialuna a dicidi di no aplica e derecho di gracia na ex presidente Alberto Fujimori. E acto di gracia a wordo duna door di e actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, y mantene como acusado.

E Sala Penal Nacional a acepta e peticion di e defensa di e victimanan di no aplica e derecho di gracia cu ta impidi Fujimori di wordo procesa den otro caso despues di e indulto cu el a ricibi di e condena di 25 aña di prizon cu e ta cumpliendo desde 2009 pa delitonan di lesa humanidad.

Fuente: https://www.efe.com

