CAMBRIDGE, Reino Uni – Segun un trabao nobo dirigi for di e Universidad di Cambridge (Reino Uni) y caminda cu a participa investigadonan Spaño, e escualamina por tin un papel clave no solamente den tratamento, sino incluso den e prevencion di e enfermedad di Parkinson y di e demencia di e curpanan di Lewy, ABC a informa.

Concretamente, e estudio, publica den e revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ta mustra con e escualamina sintetito ta preveni e formacion di agregadonan di alfa-sinucleina y ta reduci e toxicidad di e ya existentenan. Un aspecto fundamental dado cu e agregadonan di e proteina aki ta resulta altamente toxico pa e neuronanan, loke ta desencadena un cadena di reaccion cu ta atribui na e presentacion di Parkinson.

Nos resultadonan ta supone ta un paso alentador den nos esfuersonan pa descubri remedinan potencial contra e enfermedad di Parkinson. E escualamina por preveni e funcionamento anormal di e alfa-sinucleina, basicamente atrabes di e normalisacion di su union di e membrananan lipidico. Asina ta, cu den nos buskeda di solucionnan pa combati e enfermedad, parce cu e manera aki por funciona, Michele Vendruscolo, co autor di e investigacion a splica.

E compuesto ta wordo someti na ensayonan clinico den humano pa e tratamento di cancer y varios enfermedad di wowo y te na e momento a mustra un gran bio-siguridad, segun Nunilo Cremades.

Segun e resultadonan haya den experimentonan in vitro, e escualamina ta un molecula cu carga positivo y por lo tanto cu un gran afinidad pa e membrananan cu carga negativo. En consecuencia, loke ta haci ta uni na e membrananan interno di e neuronanan y evita cu loke ta haci e alga-sinucleina, previniendo asina e formacion di e temido agregadonan toxico.

Finalmente, e autornan emplea un modelo animal – e “caenorhabditis elegans”, esaki ta, un tipo di bichi – geneticamente modifica pa produci alfa-sinucleina humano den su musculonan. Asina y segun e animal a bay ta bira bieu, e proteina a bay ta formando agregadonan den su celulanan muscular, loke a caba den provoca un paralisis. Sin embargo, e animalnan cu a ricibi e administracion di escualamina, a experimenta un reversion di e proceso aki.

Den definitiva y e na luz di e evidencianan, e escualamina ta wordo presenta como un remedi cu potencial pa, si ta bon, no pa cura Parkinson, trata algun di e sintomanan principal di e enfermedad. E ta asina cu e autornan ya ta planificando un ensayo clinico pa escualamina den sernan humano.

Den hopi sentido, e escualamina ta ofrece nos un terapia paliativo mas cu un tratamento definitivo. E enfermedad di Parkinson ta atribui na hopi sintoma y nos ta spera cu, cu e compuesto aki of cu un derivado cu un mecanismo di accion similar nos por alivia algun di e mesunnan aki, Christopher Dobson, co autor di e investigacion a conclui.

Fuente: El Universal