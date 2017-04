Tres pitbull puppy a wordo horta

Diadomingo 23 di April pa 12 or y 59 di merdia, Centrale Post ta manda un patruya pa Lucerostraat pa un caso di hortamento di un cacho pitbull. Na e sitio agentenan ta combesra cu e cabayero P., kende ta declara cu algun dia pasa e pitbull puppy a wordo horta for di su cas y cu el a haay un di e puppynan na un adres na Seroe Pela y cu un señora a bis’e cu un di e otro puppynan tambe lo ta na e adres ey.

Agentenan a bay na adres ya menciona y a papia cu e cabayero D.T. cu a splica cu e tin un cacho bieu cu tres pata y cu e no tin niun pitbull pupy. Agentenan a cana rond di e cas y tambe den e cas pero no a topa cu niun puppy.

Central di Polis a wordo manda pa e sitio.