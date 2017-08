Tres persona deteni den caso IBIS/Paul Croes

Faltando un luna pa eleccion, e investigacion den caso IBIS ta tuma un otro buelta caminda dialuna mainta Minister di Labor, Asuntonan Social y Hubentud, Drs. Paul Croes ta keda deteni. Den cuadro di esaki, Ministerio Publico a tene un conferencia di prensa, pa elabora mas ampliamente ariba esaki.

Ministerio Publico, den e caso aki Procurador General mr. Alexander van Dam a splica cu den cooperacion cu RST, Landrecherche,KPA ya pa algun tempo caba tin un investigacion riba e ex- minister relaciona cu soborno. E investigacion aki a haya e codigo IBIS. E sospecho ta basa ariba e corupcion door di e ex- minister di Labor, pa a tuma soborno y a firma excension (ontheffing) pa un arbeidsmarkttoets. Un conseho positivo di parti di Labor, ta un condicion pa firma di un permiso door di DIMAS. E minister a firma e ontheffingnan, a pesar di un conseho negativo di parti di Departamento di Labor (DPL). Cu e ontheffingnan aki a duna permiso na stranhero pa traha ariba Aruba. Tambe e minister ta wordo sospecha di “ambstmisbruik” y labamento di placa.

Dialuna mainta a detene tres persona, e Minister, un señora ilegal kedando na su cas y tambe un consehero di e minister. E señora ilegal a wordo keda entrega na Warda Nos Costa, cual lo mester haci e investigacion necesario, si e señora tin permiso pa ta na Aruba of si el a traha, ilegalmente pa e ex- minister.

Desde 28 Maart 2017 te cu awe, a interoga 30 testigo y 21 sospechoso. Di 21 sospechosonan, 8 a keda deteni pa mas interogacion dia cual ainda 3 ta deteni. E sospechosonan cu ta den libertad, ta keda sospechoso den e investigacion y despues lo mester duna cuenta di nan involucracion den e caso aki.

E decision di e sospechosonan aki lo wordo persigui, lo wordo tuma despues dor di Ministerio Publico na momento cu e investigacion IBIS a wordo finalisa. Ademas di investigacion y interogacion di sospechosonan, Ministerio Publico ta druk cu e analis di e material tuma den beslag, e.o. inventarisacion di e material digital, cualnan ta consisti di computer, usb sticks, etc y esaki a tuma su tempo. E motibo pa cual e caso aki a tuma asina tanto tempo, tabata pa motibo cu Ministerio Publico tabata kier ta sigur si e personanan ta culpabel. Esaki ta un trabao hopi intensivo.

Den cuadro di e investigacion, tabata tin un huiszoeking den tres locacion, un cas y dos compania, bou guia di hues comisario. Den esaki tabata tin personal di Landsrecherche, KPA y RST involucra. Den a huiszoekingnan a tuma documentonan di administracion den beslag, como tambe algun material digital manera celular, usb sticks etc.

E detenidonan a keda encarcela y no mag di tin ningun contacto cu e mundo exterior y solamente cu nan abogado. E sospechoso, den e caso aki e ex minister lo wordo confronta cu e resultadonan di e investigacion.

PG Alexander van Dam a agrega cu Minsiterio Publico lo ta hopi reserva den dunamento di informacion relaciona cu e caso aki. Esaki ta motibo cu nan lo no kier pa e publico tin mas informacion cu e sospechoso y/o su abogado.