Tres partido politico a briya cu nan ausencia den debate Latino

Diahuebs anochi a tuma luga un debate organisa pa e comunidad Latino residencia aki na Aruba. En total tin mas of menos 9 mil persona den e comunidad Latino cu tin derecho di voto, cual ta bon pa 3 asiento. Tur partido a confirma nan presencia pa e anochi aki.

Durante e debate aki, cu a wordo organisa pa Radio Latina 92.3FM hunto cu Fundacion Dominicana Arubanse Juan Pablo Duarte, publico presente tabata tin oportunidad di haci nan preguntanan na lider di e partidonan politico aspirando pa ta den gobierno proximamente. Loke a resalta mas di e anochi aki, cu a pesar cu tur e lidernan a confirma nan presencia, lidernan di CURPA, AVP y RAIZ a briya cu nan ausencia.

Na prome instante por a compronde cu lider di CURPA, Sra. Cristina Lampe lo a bisa cu e lo bin un poco laat, pero despues a compronde cu e tabata malo, y cu p’esey e no tabata t’ey presente e anochi aki. Lider di RAIZ, Sr. Ursell Arends, si tabata presente prome cu e debate a cuminsa, pero motibonan pa cual el a bandona sala, no ta conoci. Pa loke ta trata AVP, rumornan tin hopi di e motibonan pa cual e no a presenta, pero oficialmente nan no a informa e organisadornan di e motibo pa cual nan no a presenta na e debate.

Diahuebs anochi tabata tin tambe e apertura di Carubbean na San Nicolas, pa cual a prefera di bay apertura di Carubbean enbes di a manda sikiera un representante pa e debate, cual comentario a circula riba rednan social y a lanta stof cerca varios di esnan cu a sigui e debate riba livestreaming.