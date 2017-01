Tres mucha homber jong kier a atraca ciudadano den su cas

Diamars, 17 di Januari pa 11′ or y 48 di anochi, Central di Polis ta wordo manda pa un adres den Caya Silvia Godett, na unda antisocialnan a purba di horta un meneer den su cas. Na nan yegada, agentenan policial ta papia cu e meneer H, kende a declara cu e tabata pafo ta huma y bebe, ora cu el a wak tres mucha homber, di entre 16 pa 17 aña den su tereno.

Tur tres mucha homber a tapa nan cabes cu’n capuchon. Un tabata tin un capuchon cu color gris, un otro di color preto y e ultimo e no por a distingui e color. E mucha hombernan aki, un tabata color scur, uno bruin y e otro color blanco. Tur tres a apunta un arma di candela ariba dje. H. no por a bisa si e arma tabata uno di berdad.

Nan a puntr’e si e tabata chauffeur di taxi, unda cu el a contesta cu nan tabata na adres robes, ya cu e no ta core taxi. Despues di esaki, e mucha hombernan a cana bay. H. a sigui bisa cu e mucha hombernan aki en berdad tabata muchanan hopi jong. Nan a cana bay den direccion west.

Personal di Atraco team a presenta na e adres y lo percura pa sigui cu e investigacion.