Tres homber desconoci a atraca señora den su cas na Lago Heightsstraat

Diamars den careda di 1’or marduga na Lago Heightsstraat un señora di edad drumi den su cas a scucha un desordo fuerte y a haye sorprendi cu tres homber desconoci. E hombernan a bin pa atrake den su hogar y aki nan a bay bruto cune pidiendo e pa placa. E hombernan a bolter tur cos dene cas pa horta joyar y mas cos cu e tin den su camber.

Te asta un flatscreen nan a purba di horta pero no a logra. Despues e hombernan a bandona e sitio for di e porta patras. Polis a presenta na e sitio di biaha y e señora tabata spanta y ta un persona diabetico. Ambulance a presenta pa asina controla e victima. Recherche di atraco team a presenta na e sitio pa asina haci nan investigacion necesario. Autoridad a constata cu e tres atracadornan aki a drenta via e porta patras door di destrui esaki completo sacando e for di e kozijn. E caso aki ta bou investigacion.