Tres figura prominente di Organisacion Miss America ta renuncia

ATLANTIC CITY, Merca- Tres figura prominente den e Organisacion Miss America a entrega nan renuncia. Esaki ta bin despues di emailnan cu a leak caminda cu figuranan prominente den e organisacion a burla di e apariencia di e ganadonan di e certamen, di nan inteligencia y nan bida sexual.

E president, Josh Randel, a entrega su renuncia diasabra diasabra hunto cu su director ehecutivo Sam Haskell, y president Lynn Weidner, un ex- Miss New Jersey.

Randle a bisa cu su comentario den e email tocante e aparencia fisico di e ganadora di 2013 Mallory Hagan, a Sali lunanan prome cu el a cuminsa traha cu e Organisacion di Miss America na 2015. El a bisa cu e tabata robes.

“Mi ta ofrece mi disculpa na Mallory pa mi falta do respet”, Randle a bisa diasabra. Ë no ta refleha mi balornan tampoco e balornan cual mi a traha pa promove den e organisacion di Miss America”.

Segun Randle, su renuncia tabata a base boluntario y e no a wordo pidi door di e hunta di directive, cu base na Atlantic City.

E escanadalo a cuminsa diahuebs, ora cu Huffington Post a publica emailnan cu a leak mustrando oficialnan di e Organisacion Miss America hacienda mofa di ex Miss Americanan, incluyendo comentarionan vulgar di nan.

E renuncianan aki lo intensifica e rabia ariba e trato di hende muhe den e industria di entretenimento dor di e scandal di Harvey Weinstein y e serie di acusacionnan contra otro hende hombernan, cu a Sali despues di e scandal aki.

E emailnan aki a ya caba a costa e organisacion su partner di produccion television y a lanta preguntanan tocante e future di e transmission a nivel nacional di e certamen. Diahuebs Dick Clark a anuncia cu e ta corta tur relacion cu e organisacion door di e emailnan, refiriendo na esakinan como “horrible”