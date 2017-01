Trein a sali for di rails na New York lagando 32 persona herida

NEW YORK CITY, New York – Un trein a derail diaranson durante e ora di mayor trafico na New York, segun Departamento di Bombero di e ciudad ey a confirma.

32 persona a sufri heridanan menor y a ricibi atencion na e luga di hecho.

E trein aparentemente a accidenta cu un bloki pa impacto, loke a causa cu el a sali for di e vianan, gobernador di New York, Andrew Cuomo a bisa. El a añadi cu tabat trata di un accidente “relativamente menor” y cu “realmente no tabata un derailing”, pero el a añadi cu lo bay tin un investigacion.

Cuomo a bisa cu e pasaheronan den e trein a describi cu e vehiculo lo a bay para. El a agrega cu tabata dificil sa cuanto herido tin, pues hopi a sali y a bay riba cuenta propia.

Kisas e pio herida tabata di un muhe cu a kibra un pia, Cuomo a afirma, y a wordo hiba na un hospital.

Investigadonan lo determina pakico e trein no a stop prome di golpia e top na final di e via.

Tin cierto daño den algun panel di separacion di e stacion, e presidente di MTA Tomas Prendergast a afirma, pero a añadi cu tur cos ta na ordo pa e ora di mayor trafico parti atardi.

