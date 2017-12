Traspaso di pashent pa AZV ta basa ariba regla

Tin dokternan cu ora yega edad di pension kier pa su pashentnan pasa pa su yiunan pa cual aki Solange Tchong, vocero di AZV ta splica con e proceso aki ta bay pa e sistema di reparti e pashentnan pa bay cerca dokternan.

Si bay bek den historia di AZV, prome cu el a bin na vigor na 2001, hopi biaha specialistanan, dokternan di cas, of dentista, tabata traha rumbo e pensamento cu algun dia mi yiu lo tuma mi practica over. Desde introduccion di AZV mas y mas nan a bay traha hunto cu otro partidonan, nan loke nan ta yama e manpowerplanning, e planificacion di cuanto specialismo Aruba mester pa e cantidad persona cu tin ta biba aki, dus e poblacion. Pero tambe mas y mas a cuminsa bisa cu ta cuminsa regula e situacion aki.

Por ehempel cu e dokternan di cas a haci e palabracion cu e asociacion, pa loke ta e cantidad di pashent cu nan por tin inscribi e cantidad cu ta responsabel cu nan por carga den nan practica. Un otro grupo cu tambe AZV ta bay wak, ta e dentistanan cu tin un practica hopi grandi, tambe ta canando e proyecto, con pa haci cu esunnan grandi, pa haci’e uno mas miho y responsabel. Pasa un practica pasa over di tata pa su yiu, esey no ta bay asina no mas.

Si sigui estrictamente e maneho di AZV, lo bo mester bisa cu cada dunado di cuidado ta cuminsa di cero, cada un lo mester bay bouw up su practica. E ora no lo tin opcion di loke AZV a haci, pa percura pa for di inicio, ora cu contrata un dunado di cuido, un dokter di cas of dentista, cu toch ya caba e tin un cierto cantidad cu e por lora cun’e. Cu e por tuma su practica over, al contrario AZV ta evalua cierto criteria. Un di esakinan ta e cantidad di pashent e dunado di cuido tin. Tambe den ki bario e ta, si e ta bon dividi. Pa 2018, tin planea pa bin cu mas dokter di cas, pasobra esey ta loke ta haci falta na Aruba, segun Sra. Solange Tchong, vocero di AZV.