Trash Store tin estilo pa tur curva

TRASH Store ta presenta e ultimo tendencianan di moda pa e temporada actual. Un aire fresco y repleto di energia ta wordo presenta riba pasarelanan global. TRASH Store ta contento di anuncia cu e tendencianan di moda mas recien ya caba ta den boutique y tin estilo pa tur curva. Actualmente pa locual ta trata bistinan pa den dia como tambe anochi e factor di color ta tuma “center stage”. No obstante, estampado tambe tin un rol impresionante den coleccionan internacional. TRASH Store semper ta percura pa trece pa su clientela e ultimo estilonan aki. Tononan di tangerine, ruby, sapphire como tambe colornan mas liviano ta forma e gama di colornan actual. Estampadonan abstracto of di jardinnan di oriente ta un maximo tendencia actual. Pa e dama cu mas curva sigur corte ta e factor primordial na momento di selecciona un piesa di moda. Cortenan manera “fit & flair” of “body-con” sigur ta faborece e ser femenino cu mas curva. “Nos tin un representacion amplio di e tendencianan di moda actual mirando cu na TRASH nos semper ta considera gusto di nos clientenan. Tratando na cumpli cu nan exigencianan y tambe presentando estilonan cu ta di momento” ta locual director creativo di TRASH Store, Ronchi de Cuba, a duna di conoce. TRASH Store ta presenta awe algun di e propuestanan di moda cu ta cuadra mas cu e tendencianan global. Pensa riba estampado abstracto, flornan di oriente y un aspecto etnico na momento di considera tendencianan di moda pa Fall 2017. Un y tur ta keda invita pa bishita TRASH Store pa asina mira mas di e coleccion cu a caba di yega.