Transition to Health cu programa di salud preventivo

Transicion to Healt a nace na aña 2016 na cargo di e Sra. Nanelle Croes, unda cu su funcion primordial ta pa brinda ayudo pa por tin un comunidad di Aruba mas saludabel.

E idea di e compania a bin door cu trahadonan di SBV a ripara cu falta hopi mas cooperacion entre disciplina medico pa traha hunto riba e bienestar di cada persona, y tambe pa traha riba e parti di prevencion cu lo ta hopi importante, esaki a wordo splica pa Sra Nanelle Croes.

For di 2006 ya caba nan tabata traha riba cua lo tabata e malesanan cu lo tin mester mas ayudo,cu diferente enfermedad, y personanan cu a bira malo pa diferente motibo, entre otro diabetes, problema di riñon, stress y diferente factornan cu ta hunga un rol pa cu e persona no lo por bay traha mas, hasta cu nan keda pega con algun condicion medico permanente, y tur e atencion di e parti medico aki lo yega un momento cu e lo caba, y e atencion medico pa cu e pashent no ta sigui y nan lo keda sin ayudo .

Riba e problematica aki por mira cu lo ta un risico unda facilmente e pashent lo por bira malo bek, anto e ora mester ta focus pa nan por keda stabiel y no bira malo mas, anto esaki lo ta e funcion di Transicion to Healt unda nan lo bay keda duna ayudo profesional na e pashent su cas pero tambe siña nan pa nan continua cu nan tratamento preventivo.

Por ehempel si un hende ta sali di hospital, ora mester bay cas bek, pero si e trece algun limitacion, ta bon pa e sa kiko e mester haci e ora, of haci algun adaptacion na cas, y sigui cu e terapia. Tin biaha e pashentnan mester un of hasta dos aña di recuperacion, y cu e opcion aki lo brinda e oportunidad na e pashent.

e servicionan ofreci pa Transicion to Healt lo ta terapista ocupacional, fisioterapista y yoga instructor, y tambe nan ta traha cu profesional medico y acupuncturista entre otro pa garantisa full e pakete pa e completo ayudo y recuperacion di e pashent. esaki lo te recomenda pa esun cu lo por a haya algun accidente, of cu a nace bou algun condicion medico, hende cu lo pasa den cancer tambe, y pa hende cu kier foks riba nan salud den general manera hende cu sobre peso, unda cu den e ultimo caso aki hopi hende no sa con pa deal cu e situacion ni cua rutina lo mester wordo traha pa mehora nan salud, manera e tipo di cuminda of con pa ehercita nan curpa .

Hopi persona lo por tin e intencion di cuida nan salud pero nan no sa con pa haci’e, anto riba e topico aki nanelle croes di transicion health ta presenta tambe un programa di cleareance programme pa start un cambio di life style, unda bo lo cuminsa haci bo curpa limpi anto e ora lo cuminsa cu e tratamento y hopi hende ta custuma na come cu vet y lo ta dificil pa baha peso, e programa aki lo bin yuda detox e curpa.

Sra. Nanelle Croes di Transition to Health su prioridad no ta pa hende baha peso sino pa cambia bo style life na e mas sano cu ta posibel y e mantencion pa cu e salud preventivo. Ta importante pa bisa tambe cu e doctornan cu lo ta participando den e programa aki cu lo a bin presenta pa nanelle croes transition health a doctornan local y conoci di nos pais manera dr. Jhon Croes, Angeli Salvac di hospital, Sharon Van der Spel cu lo ta fisioterapista na hospital y tambe cu Nanelle Croes di Transition to Health, Rudy Leisner lo a duna un back up tambe den e programa di limpieza di fundacion movemento pa bida, y Sra. Nanelle Croes como fisioterapista ocupacional.

Ta recomenda pa tuma na cuenta e opcion aki den area di salud, pa mas informacion actual di kiko nan ta haci specificamente bay na e website www.transitionhealtharuba.co y riba facebook transition2health anto subscribe, telefon ta 5853553 5931593. transicion to health specialistanan den e area di medicina preventivo unda comunidad lo por haya ayudo sigur y tambe den e parti emocional y spiritual di e pashent, unda cu lo por cuminsa un relacion beneficioso cu specialistanan con e meta primordial di wak pa bo salud.

Pa ultimo Sra. Nanelle Croes a splica cu transition health ta ofrece pa un parti di e atencion medico azv lo cubri , pero un otro parti e lo bira priva y e ta rekeri di un pago, unda cu nan ta haci un diagnostico general na e pashent anto dependiendo di esaki lo wordo pasa cu e specialista rekeri, pa cuminsa cu e tratamento.

Comments

comments