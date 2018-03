Transformacion politico: di mal gobernacion pa bon gobernacion

Den e ultimo añanan, tur hende por a skucha di e gobierno anterior, con bon nos finanzas publico tabata bayendo. Cu hopi orguyo a a scirbi y defende cu a alcanza e normanan standard, según proyeccionnan di Laft. Cu a normanan aki a wordo alcanza solamente ariba papel mediante proyeccionnan irealistico den termino di crecemento economico, door di ingresonan ficticio y proyectonan duduso cu no a wordo atendi cun’e door di e mayoria den parlamento e tempo ey.

E realidad actual di e finanzas publico ta, cu Gabinete Eman I y II a aumento nos debe externo enormemente y cu a logra e mentanan di Laft solamente door di tover cu cifranan. Gabinete Wever- Croes, door di e mal gobernacion aki, na momento di a tuma mando, di biaha a haye confronta cu’n presupuesto supletorio riba cual tabata tin un deficit di 130 miyon florin. E pregunta cu tur hende na haci nan mes ta: “Con esaki por a tuma luga durante e supervision di Caft”? E organo cu mester a zorg pa gobierno drecha e finanzas publico? Con Caft por a tolera pa Gabinete Eman I y II, bou di nan supervision, a manipula cifranan pa asina cumpli cu e normanan, solamente ariba papel.

Cu un constelacion nobo den Staten awor tur documento ta wordo studia na un manera critico. E fabula di Mike Eman a yega na su fin. For di tur e consehonan di e institucionnan independiente por conclui cu tabata tin un mal gobernacion, manipulacion di cifranan y parlamentarionan cu no tabata haci nan trabao como debe ser. Gabinete Wever- Croes ta na turno. For di oposicion caba actual Minister President, Sra. Wever-Croes, tabata denunica cu tabata tin mal maneho y a entrega un rapport cu a hiba como titulo ” feestvierend ten onder gaan”. Lamentablemente, e no a haya oido pa cu esaki for di Hulanda. Basa ariba cifranan real, awo ta purbando pa drecha e desaster Eman a laga atras. Door di intencionnan poltico, real, honesto y orienta ariba e persona ta purba na transforma e gobernacion inadecua di Eman den un gobernacion solido cu lo conduci na un finanzas publico sano.

