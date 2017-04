Training pa pre seleccion femenino y masculino ta continua

Aruba Softball Bond ta recorda tur su atletanan cu training di pre seleccion tanto femenino como masculino lo continua diahuebs awor. Despues di a tuma algun dia off en conexion cu dianan di fiesta training lo re-anuda tur cu tin diahuebs awor 20 di April. Pa pre- seleccion masculino esaki lo inicia 7.15 pm na veld di Flatstone na Sta Cruz mientras pa e seleccion femenino esaki lo inicia 7pm na veldnan na Pos Chiquito. Aruba tin 2 compromiso grandi pa asina trata na clasifica pa drenta Juegos Centro Americano y Del Caribe respectivamente Augustus femenino y September masculino na Republica Dominicana. Alaves desde 1 pa 6 di Juni lo bay t’ey na Aruba pre- seleccion femenino di Corsou hunto cu College USA unda lo hunga un driekamp pa asina nos pre seleccion haña bastante wega. For di 28 di Juni pa 2 di Juli durante Champ of the Champs otro ekipo femenino di Corsou y uno di Republica Dominicana lo t’ey pa bolbe hunga un driekamp. Pa e seccion masculino igual lo bay tin basta wega di fogeo. Entre otro e siman aki caba lo bin un pitcher estelar di selecion di Venezuela pa lansa contra nos pre seleccion den e plan preparativo. Pues atletanan ban sigui traha mas duro cu nos por pa asina por representa Aruba dignamente tratando na clasifica pa Juegos Centro Americano y Del Caribe.