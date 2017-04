Training pa diferente instancianan di enseñansa tabata bon oportunidad pa sinta hunto y discuti over di esaki

E training di International School Leadership (ISL) pa e cabesantenan, directornan, rectornan y diferente instancia di enseñansa a termina. Tur cu a participa na e training aki a haya cu e oportunidad di sinta hunto y discuti diferente topico di enseñansa tabata bon. Tur a gradici Minister di Enseñansa y Famia, Michelle Hooyboer-Winklaar pa trece e oportunidad aki pa asina tur por a siña for di experiencia di otro y delibera riba kico ta e miho implementacion cu nan por bin cun’e pa nan scol.

E experiencia di International School Leadership tabata uno masha bunita mes pe Director di Departamento di Enseñansa, señora Anne-Marie Proveyer. Un di e puntonan cu el a haya hopi bon ta cu nan a discuti riba topiconan di enseñansa. Proveyer tin hopi aña trahando den enseñansa y el a ripara cu e añanan anterior no tabata discuti den diferente setting hunto riba e calidad di enseñansa, kico ta importante y nan no tabata reflexiona riba e trabou cu nan ta haciendo. Pero e training aki a duna nan e espacio ey y banda di esey nan a haya un structura, un forma di traha cu tur hende por a relata na otro.

“Diferente tipo di enseñansa a haya diferente tipo di bijscholing. Den e recapacitacion ey cada bes ta for di diferente hende nan a haya les. Awo minister a percura cu tur directiva, tur leadership den enseñansa, di tur e 83 scol incluyendo tur instancia cu tin di haber cu enseñansa tabata hunto den un training. Tur a pasa den mesun cos”, Proveyer a remarca. E intencion ta pa nan sigui implementa e forma di traha y uza e mesun materialnan pa nan por sigui desaroya enseñansa en general.

Pa prome biaha Conrector di Ciclo Basico 1 y 2 di Colegio Arubano, señora Anuesca Baly, a presencia algo asina aki manera e training di ISL, unda cu tur cabesante di scolnan a yega hunto y por a intercambia idea cu otro aunke cu tabata tin diferente scol y diferente nivel. Asina mes e problemanan cu nan ta pasa den nan trabou diariamente ta comun, e ta mescos na tur otro scol. “Ami a experienci’e como hopi bon. Nos a sinta cu e managernan di EPB Hato y San Nicolas. Ami a hay’e echt hopi leuk. Nos a click asina bon cu otro, cu nos a palabra pa bishita otro y haci cierto cosnan cu otro na nan scol”, Baly a remarca.

Nan a scucha ideanan di otro manera con EPB ta atende cu alumnonan cu ta yega laat scol. Tabata tin ideanan cu Colegio Arubano tin, pero otro scolnan tambe tabata tin mescos y nan tabata intercambia esaki. “E trabou no ta mucho diferente, ta e nivel ta otro di e alumnonan. E problematica bo ta haya nan eynan como akinan. E no ta importa si e nivel di un alumno ta mas halto cu otro. Si ta problema di cas, di siñamento of educacion, ta e persona. E no ta bay pe nivel”, asina Baly a remarca.

Nan ta haya cu otro gobernantenan, ken cu por ta na mando, mester sigui cu tipo di trainingnan asina aki. “Si nos kier traha pa enseñansa di Aruba, nos mester pensa riba un nivel, no solamente di un scol secundario halto, pero nos mester pensa riba tur nivel. Esey ta loke a bin dilanti den e encuentro aki”, asina Baly a remarca. Baly ta haya cu si nan tur pone cabes hunto y traha riba e fundeshi, nan lo yega na un bon enseñansa pa alumnonan di Aruba.