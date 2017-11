Trahando hunto nos por logra hopi mas pa e parti di Impuesto y Dimas

Departamento di Impuesto ta sumamente orguyoso cu e cooperacion entre e dos departamentonan. Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz ta amplia mas ariba esaki.

DIMAS y Departamento di Impuesto, semper mehorando nan servicio y semper facilitando e cliente pa cumpli cu su debernan of di Impuesto of otro tipo di pago. Dialuna a start, caminda cu clientenan di DIMAS por haci pago na DIMAS pa productonan di DIMAS. Pago di caha solamente, pero tambe tin servicionan cu clientenan mester atende na DIMP pa cierto formularionan.

Clientenan di DIMAS por atende na e loket di DIMP na DIMAS. Pagonan por sosode via Debitcard. No a scoge pa paga cash, mirando cu ta den un proceso di cambio, caminda cu hopi mas pagonan mester sosode online y digital, y no via cash. Asina ta cu nan ta brinda e servicio na clientenan di DIMAS, pa asina por ubica tur hende. Pasobra si tur hende mester bin na DIMP, lo trece frustracion ariba dianan di pago di Loonbelasting y BBO ta sosode, unda cu e salanan ta yena. Pa un momento transitorio e clientenan di DIMAS por haci pago ainda na MFA, Hulpbestuurkantoor y tambe na e loket na DIMAS y pa otro aña na Januari, nan kier ta ubica solamente na DIMAS pa pagonan di DIMAS.

Sra. mr. Gomes- Pietersz a menciona cu si tin retonan tecnico cu e sistema cu cual nan ta trahando ariba esey, pa asina e clientenan por haci e pagonan normal na e loket di DIMAS, y e MFA y tur e Hulpbestuurskantoornan.

Anualmente ta atende 15 mil peticion pa productonan cu ta rekeri un pago. Dus por conta ariba e volumen ey anualmente. Segun Sra. Kathy Paskel, tin 150 pa 180 hende cu tin cita ariba un dia. No tur servicio ta rekeri di pago. E cliente por bin y paga pa despues bay na su cita. DIMAS ya caba ta atende e grupo aki caba, pero awo e no mester pasa e mesun dia na SIAD pero e ta bin directamente na DIMAS. E fluho di hende no lo subi, ya cu e ta na nan porta caba, door cu e tin cita caba. Enbes di dos luga, nan por bay haci tur cos ariba un solo dia.

Ta hopi placa ta drenta diariamente na DIMAS, ta papia di miyones. Dus ta papia di un suma considerabel, pesey a dicidi cu e pagonan aki lo tuma luga via debitcard. Dus lo no bay tin transaccionnan cash mas na DIMAS. Antes tabata tin e posibilidad na e oficina principal y na MFA, pero di awo padilanti tur cos ta bay via debitcard, segun Sra. Paskel. Esun cu kier haci un transaccion cash, lo mester acudi e ora na un MFA of un Hulpbestuurskantoor.

Otro cambio cu DIMAS lo bin cun’e, ta e introduccion di un carchi di permiso, enbes di un papel. E permiso mes lo keda bay pa e cliente, pero pa medio di coreo electronico. E ta bay haya esaki, e ta bay haya su code, cu por scan pa wak si e gegevensnan ta klop, cu tambe e limitacion cu e permisonan aki tin. E parti di lihe, DIMAS ta mira den e parti di nan ta haciendo diferente cooperacionnan cu departamento pa asina reduci e cantidad di rekisitonan cu tin ariba nan lista. Departamento di Impuesto ta un di e departamento cu nan ta cerando cooperacion cun’e y si esaki keda concretisa, lo no bay tin e formulario A,B,C pa busca na Impuesto,s egun Sra. Kathy Paskel, directora di DIMAS.