Trahadornan di postkantoor kier haya sa di nan futuro

Trahadonan di postkantoor ta demotiva pa loke ta pasando entre gerencia y trahadonan pa cual nan a yama Seppa den un reunion pa trece nan preocupacion dilanti, segun Edmundo Marlin di Seppa a splica.

Trahadonan a pidi un reunion cu Seppa urgente basa riba nan preocupacionnan y esaki a bira grandi awor aki. Trahadonan den bottomline no tin confiansa den nan director, no tin confiansa den HR y tampoco e persona cu a wordo tuma den servicio pa duna coaching y training na e trahadonan, nan no tin confiansa cun’e. Banda di esey, tin faltamento di respet pa e trahadonan. E trahado no ta sinti cu e ta wordo trata como trahado y e trahadonan nan preocupacion mas grandi pakico e reunion a wordo traha supuestamente tin un lista cu trahadonan lo wordo kita e siman aki for di trabao.

Marlin a sigui splica cu esaki ta coriendo sigur entre manager y trahado. E otro problema cu e trahadonan ta haya nan mes aden, ta e besteldienst, esta e partidonan di carta, cu ta e corebusiness di postkantoor, tin seis hende cu nan contract ta bay caba otro luna y nan ta onderbezet. Nan falta personal y nan no sa si e hendenan aki ta bay haya un contract di nobo y nan no sa si e hendenan aki nan ta riba e supuesto lista pa nan wordo kita.

E trahadonan in all, ta demotiva.

Nan a menciona cu nan no tin confiansa den e director, pa motibo cu ora nan pidi reunion cu director, esaki ta afirma, pero despues ta cancela esaki y no ta yam’e mas. E trahadonan ta bisa cu tin mucho cos ta pasando den postkantoor, pero no ta hayando oido di gerencia.

E trahadonan ta bisa cu tin un lista, segun Marlin. No por confirma si ta rumor of berdad. Pero hopi biaha cu caminda tin huma, tin candela. Trahadonan a pidi cu nan kier pa Seppa tene un reunion cu minister of Raad van Commissaris di post. Nan no kier reunion cu e director pasobra nada no ta sali afo. Awor aki nan ta sinti cu e director aki no ta haciendo nada pa nan pasobra ni oido e ta duna nan ora nan pidi pa ayudo.

Seppa ta bezig ta bay compila un carta cu ta bay pa minister y tambe pa raad van commissaris di postkantoor pa e reunion aki bin y trata tur e puntonan aki. Mayoria di e trahadonan di postkantoor entre manager, supervisor, trahadonan, a sali afo mainta pa duna nan disgusto den un reunion cu nan a pidi Seppa. E trahadonan kiermen ta basta. Nan no por sigui cu e sistema ey con cos ta bayendo. Post ta den un situacion hopi vulnerabel, caminda carta no ta surti mas. E ora ey nan ta bisa cu mester bin cu otro iniciativa, esta incentivonan pa post por genera placa. Nan ta sinti cu no tin oido di e trahadonan pa yega traha conhunto, pa nan por yega na algo pa post por draai. Eyfo fuera di post, tin hopi concurencia. Trahadonan ta sinti cos por wordo haci na post pero si e director scucha e trahadonan y wak con por traha en conhunto pa bin cu otro iniciativanan pa tin otro cosnan caminda post por genera placa, Marlin a splica.