Trahadornan di MFA no kier sigi traha na e luga

Tin un disgusto grandi den trahadornan di MFA mirando cu e fundacion aki no a funciona manera mester ta. Secretaria general di SEPPA Sra. Magaly Britto ta splica.

Despues di tanto aña e trahadonan no kier sigui funciona na MFA. Sea pa motibo di e ambiente laboral, e falta di material, e falta di trahado, e peso di e trabao ta birando dia pa dia mas pisa. E condicionnan cu nan ta traha den dje, ta motibo constante di reclamo cu finalmente nan a tuma e decision cu nan no kier sigui traha bou di e fundacion aki.

Pero e falta di decision di gobernantenan, di e minister di Husticia bou cual nan ta resorta, ta haci cu cada biaha nan no ta wordo ubica bek den e aparato publico. E trahado tin dos opcion, sea ta keda traha den e MFA of bay cas y sinta warda.

Ta cosnan delicado y SEPPA ta keda insisti pa tuma decisionann oportuno pero cu no ta biniendo. E MFA supuestamente mester tabata un miho opcion pa e empleado publico, pero esaki no a duna ningun resultado. E idea tambe tabata pa tin menos politico ta mete den e fundacion akinan, pero ta keda mira si cu ora cu bo ta papia cu e Raad Van Toezicht, no tin decisionnan, nan man ta mara, nan tambe ta pidi e decisionnan, manera cu nan ta bisa cu ta yuda soluciona e problemanan na pia di trabao, pero esey no ta sosode.

Nan no ta tuma decisionnan kendenan ta wordo tuma den servicio eynan. Tin diferente critica. Nan ta papia cu e director, cu e gerencia y hasta cu e Raad van Toezicht. E empleadonan publico kier bay den un otro departamento, ya cu aki nan no por sigui funciona.

Un of dos persona cu 20 hende pareu, cada uno cu nan behandelingsplan. Dificilmente ta wak cu un hende so por ehecuta esaki. E ta un problema serio. Di otro banda, tin falta di decision y falta di material. E falta di tuma di decision ta pio cu keda un decision a medias.

Nan a manda diferente carta pa Minister, pero sin ningun resultado, segun Sra. Magaly Britto, di sindicato SEPPA.