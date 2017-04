Trahadonan publico hopi preocupa pa nan pensioen

Den un acuerdo cu a keda haci caminda por mishi cu e pension di trahado publico ta basta preocupa segun Sr. Eduard Maduro di sindicato di Aduana ta splica.

Gobierno a tuma cierto decisionnan basa ariba e acuerdo bilateral cu a wordo firma na 2014, unda cu tin un articulo cu e bilateral accoord aki, caminda cu gobierno ta interpret’e di cierto forma. Pero sindicato no ta comparti e pensamento aki. Ta trece un discrepancia entre e pensionadonan cu a baha prome cu Januari 2015 y esunnan cu a baha desde Januari 2015.

Algun sindicato a sinta hunto pa delibera ariba e asunto aki, y asina ta tuma un standpunt, ta manda carta pa Minister Bermudez. Ta reuni cu Minister Bermudez, cu Minister Richard Arends, na comienso di Maart, unda sindicato a trece su punto dilanti unda cu e minsiter a trece dilanti pa trece un proposition paper, mas di un luna pasa. Ta warda awo kico DWJZ ta saca afo for di loke nan ta trece dilanti, unda cu tur ambtenaar cu baha cu pensioen desde 1 di Januari 2015, lo perde nan bashie premie y e gelijk bedrag. Sindicatonan no ta bay acepta esaki. Tin hopi ambtenaar no ta para keto na esaki, nan no ta aware cu esaki lo bay sosode e dia di mañan cu nan baha cu pensioen. Awo sindicato ta warda ariba e contesta final di gobierno, pa sinta y dicidi kico ta e next step.

E siguiente paso mas sigur ta un rueda di prensa conhuntamente cu e otro sindicatonan, y tambe lo mester yama un reunion cu nan miembronan pa asina splica nan den detayes kico ta e posicion di gobierno ariba e tema akinan, pasobra cu e ambtenaar ta bay hopi atras den nan pensioen.

Sindicato ta admiti cu nan ta laat ya cu nan no a spera cu gobierno lo tuma e posicion aki. Nan lo tin cu bay reuni cu e miembronan pa asina nan sali afo, dependiendo di loke gobierno bin cun’e.

Gobierno ta sali for di punto di bista, di e artikel 12 di e Bilateral Akkoord unda nan ta interpreta e duurtetoeslag ta e bashie premie, gelijkbedrag etc y sindicato no ta comparti e pensamento aki. E bashie premie y tur otro beneficionan cu e ambtenaar a haya, ta bin di parti di luchanan cu a sosode den pasado, placanan cu nan a entrega y poco poco gobierno mester compensa esaki. Segun Sr. Maduro, sindicato no por laga esaki pasa sin mas ya cu e ta nan derecho. E ta verkregen recht, ta placa di e empleado publico cu mester gosa di esaki ora cu e baha cu pensioen. No por ta asina cu, out of nowhere gobierno ta yega y kita esaki, bou pretexto cu e ta cay bou di duurtetoeslag.

Awo ta en espera kico ta e standpunt di gobierno despues di a laga e departamento cu a trata e cosnan, wat betreft ley bin cu nan voordeel di locual nan a pone y asina evalua cual ta bay ta e siguiente paso.

Ya caba e parti cu gobierno ta interpreta e duurtetoeslag, cual ta algo full diferente di e bashiepremie, e reparatietoeslag, no tin nada di haber cu e duurtetoeslag. Durante e negocacionnan di e Bilateral Akkoord, sindicatonan a sinta na mesa y a negocia esaki, e miembronan di SADA mes a refuta esaki ora cu gobierno a señala cu esaki tambe ta forma parti di dje. E decision aki ta uno cu sindicato no a spera, ya cu no a papi’e nunca, gobierno no a papi’e nunca cu e trahadonan den e aparato gubernamental. Y pa SADA ela cay mane un baño di awa frieuw.

E ta trece un discrepancia entre esunnan cu a baha cu pensioen prome cu 2015 y esunnan cu a baha despues di 2015. Sindicato ta keda en espera di kico gobierno su stanpunt lo ta despues di a papia cu DWJZ, y ta spera cu nan bin cu un ordeel basa ariba hecho, paso e ta hinca sindicato den un spot caminda cu lo acerca tur miembro pa asina evalua kico ta e next stepnan. Asina Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA a finalisa bisando.