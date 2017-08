Trahadonan publico disgusta cu Paul Croes ta keda minister

Presidente di STA, Diego de Cuba, despues di a wordo yama pa diferente miembro encuanto e caso di sr. Paul Croes, a splica cu cu hopi trahado publico ta spera cu dia algo asina pasa un di nan, nan keda cu nan trabou y salario, mescos cu a pasa cu e ex minister.

E sindicato a splica cu esaki ta cosnan cu ta bisa cu ta indigna no solamente e sindicatonan, pero henter e pueblo di Aruba. Pasobra e cabayero aki ainda su caso no ta full cera. Pero una bes cu arestabo, y si nan a prolonga e aresto cu 8 dia, cual aresto por wordo prolonga te cu 116 dia, algo cu hopi hende no sa. Loke ta pasa, awor aki, Prome Minister ta declara cu e persona aki ta keda minister. Con bo por ta un minister hinca den un prizon y cu pago riba dje.

Ta ki ehempel abo como prome minister ta dunando na e pueblo. Ki ehempel como prome minister ta dunando na e hubentud di Aruba y na tur e comunidad en general. Si ta un ambtenaar mester a haci algo asina aki, lo e ta riba schorsing sin pago y hera nan a kit’e for di trabao caba. Akinan ta caminda cu nos sistema ta fayando barbaramente. Staten tambe ta culpabel di esaki. Si por mira un ehempel, kico por pasa na Hulanda, e meneer aki lo a wordo saca masha dia caba na mal ordo for di e posicion cu e tabata den dje.

Akinan por mira cu e bagamunderianan ta continua, segun de Cuba.

Hopi hende no ta compronde e embergadura di e problema, e baina cu e homber aki a echa. Posiblemente cu tin hende cu lo bay wanta castigo pe, y cu na final lo bay sali liber. Pero e, ta duda cu e lo sali liber, pasobra na final di dia, ta e a firma e ontheffingnan. Firmando un ontheffing, bo ta kitando trabao di personanan na Aruba. Esey no ta e mas tristo. E mas tristo den e caso aki ta por ehempel companianan grandi, cual de Cuba ta sigur di esey, pasobra hopi di su compichinan ta sinta riba un batata cayente, pasobra nan no sa si nan tambe lo bay den touw. E companianan grandi aki ta bin cerca dje y ta bisa cu tin 20 hende ta busca di afo, ta duna 10 mil florin, ta firma ontheffing y eynan ta haya 200 mil bao di mesa.

Loke ta pasando cu trecemento di hende di afo mester bin un cambio pasobra ta door di esaki no tin hende local cu ta haya trabou, segun Diego de Cuba di STA.

E ta sigui splica cu e negoshante ta bisa e hende di afo cu e salario minimo ta mas of menos 1700, pero door cu nan tin cu paga permiso, etc., lo kita 500 tur luna for di e persona, pa un periodo di 3 aña, cual ta nifica cu lo keda cu 1200 den su man.

Si mester entrega un keho of tende nomber di un sindicato, ta bek riba avion pa su pais. E ora e hendenan aki, cual aki ta caminda cu sindicato ta indigna, pasobra e pober hendenan aki ta keda traha 3 aña boca cera, ta busca cualkier trabao zwart pa haci riba mercado, sea ta chapi, of haci limpi na cas di hende, pa nan por sobrevivi. Pero e hendenan aki ta keda boca cera. E homber grandi ta abusa un biaha mas di e pober trahadonan. Esaki ta locual cu de Cuba, como sindicalista ta condena severamente. El a hecha su baina, ta su cuenta, pero e parti laboral a sufri un golpi hopi duro.

Si ta papiando di 2000 ontheffing, a kita 2000 trabao for di e comunidad Arubano. Esaki ta djis pa e enrikece su mes. E cos aki ta condenabel. Awor aki ta haya cu un prome minister, a sabiendas di loke ta pasando, ta keda bisa cu e persona ta keda cu su posicion como minister y e ta keda ricibi pago, estado den prizon. Ta cosnan di condena segun de Cuba. Si ta un pober ambtenaar, na cas e ta. Por a mira cuanto caso tabata tin di ambtenaar cu a perde trabao cu nan a hecha baina y awor aki, abo como minister tin di haya un trato preferencial? Abo ta keda na final di cuenta responsabel pasobra abo como minister no por firma un documento zomaar, e sindicalista a menciona.