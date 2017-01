Trahadonan di Traimerdia a expresa nan malcontento na DPS y ta menasa cu welga

Diahuebs mainta, e trahadonan di Traimerdia a bay demostra nan malcontento, pa motibo cu nan ta hopi disgusta cu e hecho cu nan tin basta tempo wardando riba nan promocion.

Februari awo lo bira dos aña cu ya caba nan ta wardando riba nan promocion. Pa es motibo aki tambe, e trahadonan a bay demostra nan malcontento na DPS (Dienst Personeelszaken) pa motibo cu ta eynan nan stukkennan ta pega. Sra. Karin Geerman, di sindicato SEPPA a splica tambe cu nan ta spera di haya un contesta pa cual ta e motibo cu e proceso ta tardando asina. Informacionnan cu Sra. Geerman ta dispone di dje, pa cual ta e motibo cu e papelnan en cuestion no a sali ainda, ta cu ainda tin algun di e papelanan falta informacionnan adicional. Sindicato SEPPA tin comprension pa cu esaki, pero cu esaki ta tarda dos aña, ta bira inacceptabel.

Riba e pregunta con ta para cu e muchanan cu tin cu bin un Traimerdia y si e trahadonan lo t’ey pa asina ricibi e muchanan ora nan yega, Sra. Brito a splica cu nan ta sperando riba e director di DPS pa asina nan por haya un contesta ariba nan preguntanan.

Resumiendo por bisa, cu no ta sigur ainda, cu e trahadonan lo subi bek na pia di trabao pa asina vang e muchanan op di Traimerdia.

Sra. Helen Dirks cu ta un trahado di trai merdia a splica cu despues cu nan a a pasa un curso y a keda palabra cu nan lo haya nan promocion for di 2014. Pero ya caba ta bay pa 2 aña y nada ta wordo haci pa cu esaki. El a sigui splica cu den e sistema gubernamental, ta traha cu rangenstelsel , pero no por ta asina cu pa 2 aña ainda nan papelnan no por keda cla. Despues di DPS, ainda e papelnan tin mas caminda pa cana, pa asina yega na e fase final cual ta e promocion di e trahadonan.

Kico ta rol di trahadonan di Traimerdia? Sra. Dirks a splica cu nan ta traha riba desaroyo intelectual, social, emocional y fisico. Dus, e muchanan ta haya yudansa cu nan huiswerk y mayornan ta conta riba nan, ya cu nan yiunan ta den mannan di personanan profesional

Sra. Dirks, conhuntamente cu Sra. Brito, di Sindicato SEPPA, a enfatisa cu nan no ta bay for di eynan, tanten cu nan no haya un contesta di ki dia nan papelnan lo sali for di eynan. E ta un cuestion di “sino, fono”. No tin contesta riba nan preguntanan, merdia e ora trahadonan lo no subi pia di trabao tampoco.