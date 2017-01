Trahadonan di scolnan no tin mucho di bisa ora di trece cambionan den scolnan

Hopi ta wordo papia tocante cambionan cu lo bin den Enseñansa. Sra. Marouschka Cornelie, miembro di directiva di Sindicato SIMAR ta amplia ariba e tema aki.

E trahado ta mara na ley na loke e Directiva di Scol exigi. Si e Directiva ta bisa cu ta e sistema aki ta wordo uza, e trahadonan no tin mucho di bisa. E por bin cu su sugerencianan of ideanan, pero al final manera ta wordo bisa na Hulandes “Wie betaalt, bepaalt”. Pa loke ta cambionan ta bira dificil pa SIMAR tin algo di bisa.

Minister di Enseñansa por trece cambio, pero lo ta bon pa e sinta na mesa cu e stakeholdernan. Tambe pa a haya un Director nobo, a tene un reunion cu e stakeholdernan, pero Minister no a invita SIMAR na e reunion, cual ta un lastima.

A yega di pidi Minister pa bin cu curso di Onderwijsassistent. Un onderwijsassistent por haci hopi mas riba e tereno di lesgeven na e muchanan. Y SIMAR a yega na propone esey, pa IPA por duna e curso aki. Pa asina e maestronan por haya mas ayudo den klas cu alumnonan. Y ta haci uzo di hendenan local, cu por haci e trabao aki.

Sra. Cornelie a splica cu hopi scol a desaroya hopi ariba tereno tecnologico. Y dunando su opinion personal, Sra. Cornelie a splica cu tecnologia no ta tur cos. Ta importante pa scolnan ta up to date. Por ehempel, mayoria scolnan e maestronan no tin un laptop of un tablet di scol. SI e maestro no ta willing pa cumpr’e su mes, nan lo no tin esaki na nan disposicion. Riba e tereno aki si, segun Sra. Cornelie, Aruba falta mas pa crece ainda.