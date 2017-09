Trahadonan di RBC Bank a bay den accion

Trahadonan di RBC Bank a dicidi di bay den accion ya cu compania a dicidi di kita un beneficio cu nan tin y cu ta hancra den nan CAO, cual unabes firma, ta algo definitivo. Sr. Rudy Dirksz di FTA tambe tabata presente.

RBC Bank tabata tin un savingsplan, cual tabata un beneficio pa e clientenan di RBC Bank. E trahadonan di RBC Bank tambe a haya e beneficio aki . Pero despues e compania a dicidi di kita e beneficio aki for di nan clientenan. Y awo lo bay over na kita e beneficio aki for di e trahadonan tambe.

E trahadonan ta sinti cu tin hopi presion ariba nan y pa esey nan a dicidi di demostra nan malcontento. Cada biaha compania ta kita un condicion di trabao, pa cual compania mester aclarea esaki. Pero trahadonan ta sinti cu no por mishi cu nan beneficionan. Apenas na April a firma CAO y awo ta bin cu e problema aki. FTA lo kier bay bek na mesa y yega na un solucion pa e problema aki. Lo ta bon pa ya cuminsa negocia un CAO nobo, ya cu esaki a wordo firma pa menos di 3 aña. Door di esaki, e por bira un win-win situation pa ambos partido, segun Sr. Dirksz di FTA.

E decision di kita e beneficionan a wordo tuma door di compania, aunke mas bien ta un decision cu ta bin di mas ariba. E situacion cu e condicion aki den e CAO, ta pone cu compania ta hiba perdida. Pero trahadonan no ta contento cu esaki. Diaranson compania a informa di bay kita e beneficionna. Pero sindicato no a wordo poni na altura por escrito. Manera esaki tuma luga e ta un situacion caminda e trahadonan ta hopi disgusta.

Por haci’e na dos manera. Of ta sigui para pafo of ta bay Corte exigi e compania pa cumpli cu e CAO. Tur e branchnan di RBC tabata den accion y mayoria trahadonan tabata para pafo. E accion aki ta uno cortico, pa un ora. despues di e esaki por bay dialoga na mesa. Ainda compania no a tuma un decision final y FTA ta di opinion cu ainda e compania por hala atras. E CAO ta un beneficio pa trahado, pero si e compania ta haya cu e por haci esey,e ta su derecho.

RBC bank tin un servicio hopi limita diahuebs, segun Sr. Dirksz di FTA.