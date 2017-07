Trahadonan di Meteo Aruba a finalisa curso di capacitacion

Director di Meteo, Sr. Mark Oduber, a splica cu e trahadonan di Meteo Aruba a sigui un curso, cu ta habri mas oportunidad pa Meteo sigui brinda un miho servicio na pueblo di Aruba.

E ta un curso cu e trahandonan mester a sigui pa upgrade nan mes pa bira observador di tempo full time y tambe nan a haya cursonan adicional. E ta un curso cu lo yuda, ya cu hopi biaha e persona cu ta traha anochi mester di ta un bon nivel pa ora cu prensa of publico yama.

Meteo su productonan ta hopi importante pa un desaroyo sostenibel di un isla, ya cu nos ta un isla den un area cu por haya tormentanan tropical, temblor y hasta tsunami. Dus e ora e presonal mester ta bon educa y na nivel halto.

Sr. Oduber a sigui bisa cu Meteo a kibra e barera di genero, ya cu semper e tabata un departamento cu semper hende homber a traha, y awo tin dos dama tabata trahando. E curso a wordo duna door di Sr. Barkmeyer, un ex trahado di Meteo Curacao, cual a bin Aruba pa yuda Sr. Oduber y asina a duna e curso di upgrading na e trahadonan.

Cu e curso aki, e servicio na Meteo lo bay ta subiendo y tambe nan lo cuminsa cu mas desaroyo di capacidad. Pero esaki tabata e prome stap cu e empleadonan mester a tuma, pa nan por sigui desaroya nan mes.

Parti di Meteo su strategia ta pa haya mas ekipo sofistica pa asina su trahadonan por funciona mas optimalmente. Ya cu si no inverti den aparatonan moderno y sofistica, si e personal no tin e ekipo pa traha cun’e, ta tanto bal. Ta pesey a cuminsa cu e cursonan di capacitacion di Meteo su empleadonan, pero lo mester bay inverti tambe den aparatonan moderno cu ta necesario.

Meteo ta un departamento basta chikito, tin algun cu ta bayendo cu pensioen y esunnan cu tey lo sigui haya mas curso di desaroyo y capacidad, segun Sr. Mark Oduber, director di Meteo Aruba.