Trahadonan di FCCA kier un CAO

Pa basta aña trahadornan di FCCA kier un CAO. Manera cu 2017 habri FTA lo cuminsa cu e proceso aki.

Segun presidente di FTA, Hubert Dirksz, a splica cu a trata di regla CAO pa fin di aña, pero esaki lo ta na comienso di aña e decision lo wordo tuma y lo bay pa un CAO a base di e decision di e trahadonan.

Tur tempo e trahadonan tabata den un dilema pa kies sea nan ta keda cu un rechtspositieregeling of un CAO. Y nan a kies pa rechtspositieregeling, pensando cu esey ta miho. Pero a lo largo, despues di splicacion di abogado, FTA por a constata cu e trahadonan tin e ultimo palabra den e caso aki y cu nan lo bay vota si nan kier un CAO si of no. Di parti di compania, nan mes ta kere tambe cu mester haya mas informacion pa ta sigur cu ora e trahado dicidi pa CAO, ta esey nan kier y no otro.

Dirksz a sigui splica cu e trahadonan ta convenci cu loke nan tin ta corecto. No sa si ta pa e nomber, rechtspositieregeling ta mustra mas grandi, pero awo tin un ley cu CAO ta tur caminda den reino, ta mas fuerte, Dirksz a splica.