Trahadonan di Divi Phoenix cu accion di protesta

Trahadonan di benta di Divi Phoenix Beach Resort a sali pafo pa demostra nan malcontento. Divi Phoenix tin un CAO firma cu FTA, for di cuminsamento di aña. Pero luna pasa gerencia a dicidi di haci un cambio den sistema di pago na e trahadonan. Sr. Rudy Geerman, di FTA ta splica mas di e motibonan di e accion aki.

E sistema di pago di gerencia a wordo cambia y esaki ta perhudica e trahadonan. Esey ta duna e trahadonan menos oportunidad di gana nan cen. E ora FTA y gerencia a sinta na mesa, pa cual FTA y gerencia a yega na un palabracion cu lo bin cu un otro alternativa, pa cual keda di haya un contesta dia 1 di September. Pero e fecha a pasa y nan no ta tende nada. A bin resulta cu gerencia a bay cu vakantie.

Na momento cu a informa e trahadonan di e esaki, nan a haya esaki hopi inhusto cu gerencia ta bay cu vakantie mientras cu nan ta wardando un contesta. FTA a manda un carta caminda nan ta pidi un reunion, den 2×24 ora. E dia a pasa diaranson, pa cual diahuebs mainta e trahadonan a bay den protesta pa 2 ora.

FTA a manda un carta pa gerencia pa pidi un reunion sea diahuebs of diabierna. FTA ta di opinion cu no ta husto cu gerencia ta bay cu vakantie, lubidando cu e tin un compromiso cu su trahadonan. P’esey e trahadonan ta expresa nan malcontento.

Sr. Rudy Geerman a splica cu e sistema di pago cu gerencia tin, no ta hinca den e CAO y esey a wordo cambia. A splica cu e cambio no mag di perhudica e trahado den su entrada. Gerencia a compronde esey, y nan a traha un alternativa cu nan kier a mehora.

Ta trata di nuebe trahado cu ta den e situacion aki. E hotel ta bayendo bon y gerencia cada biaha ta purbando di mehora plannan cu nan tin. Loke gerencia ta lubida cu cambionan no mag di perhudica e trahadonan den nan entrada y esey ta e caso.

E hotel no ta bayendo malo. Pero cada biaha cu gerencia ta haci cambio y ta purba na mehora. Pero e cambio cu gerencia ta haci no mag di perhudica e trahadonan. E cambio cu nan a trece e biaha aki, ta perhudicando e trahadonan. E cambionan cu gerencia di e hotel a trece, no a resulta, segun Sr. Rudy Geerman, di sindicato FTA.