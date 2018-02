Trahadonan di Crus Cora internacional a paga pa servicionan sexual

Geneve, Suiza- E The International Committee of the Red Cross (ICRC) a bisa cu 21 di su miembronan di su personal a bandona nan puesto di trabao den e ultimo tres añanan pa mal conducta sexual.

Director di ICRS, Yves Daccord, a bisa cu e individualnan cu a paga pa “fabornan sexual” a renuncia of a wordo kita for di e agencia di ayudo aki.

Segun Sr. Daccord a bisa diabierna, cu e tabata un “dia dificil pero importante”.

E revelacionnan aki a bin ora cu e sector humanitario aki a wordo acusa di varios caso di abusonan sexual y explotacion dor di su trahadonan.

Daccord a sigui bsia cu den e rapportnan reciente di mal conducta sexual di parti di agencianan humanitario a stimula ICRC, cu base na Geneve pa haci un investigacion interno.

Su codigo di conducta ta prohibi estrictamente e compra di servicionan sexual desde 2006. E comunicado di diabierna ta sigui informenan di cu Plan Internacional, un agencia di ayudo infantil, a confirma como seis caso di abuso sexual y explotacion infantil di parti di e personal of asociadonan.

“Mi a duna ordo na mi ekipo pa revisa tur e datonan cu nos tin over di mal conducta sexual, y mi por bisa boso cu desde 2015 nos a identifica 21 miembro di e personal cu a wordo retira pa paga servicionan sexual of cu nan a renuncia durante un investigacion interno”, segun Daccord.

Dos otro miemrbo di directiva cu tabata wordo sospecha di mal conducta sexual nan contract no a wordo renoba, Daccord a declara, agregando cu “e ta sinti’e sumamente tristo pa mester raporta e informenan aki”.

El a sigui bisa cu ICRC, cual tin 17 mil miembro di directiva rond mundo, tabata preocupa cu incidentenan cu a tuma luga no a wordo raporta, of no a wordo trata na un manera debido.

“E comportamento aki ta un traicion na tur e hendenan y e comunidad cu nos ta suppose di sirbi”, Daccord a bisa. “E ta contar di dignidad humando y nos mester ta mas atento den e prevencion di casonan asina”.

ICRC a priminti cu den futuro, tur acusacionnan lo wordo trata cu lo wordo trata cu firmesa y coherencia, y cu cualkier empleado cu wordo descubri di a viola e codigo di conducta di ICRC lo responde pa esaki.

Organisacionnan internacional di yudansa cu tabata obheto di investigacion desde cu e corant Britanico The Times a informa desde comienso di luna cu Oxfam GB tabata sconde denuncianan di mal conducta sexual di parti di su personal na Haiti.

Diabierna ultimo, 22 organisacion di ayudo humanitario a bisa di ta sorry cu e sector a faya relaciona cu e denuncianan di mal conducta sexual di parti di trahadonan.

Fuente:http://www.bbc.com

