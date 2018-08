Trahadonan di Aruparking kier structura y siguridad di trabao

Diaranson mainta, trahadonan di Aruparking a dicidi di presenta na Bestuurskantoor pa entrega un carta na minister, cual a wordo ricibi door di Sr. Eddy Briezen. Sra. Magaly Brito di SEPPA ta amplia.

Sr. Briezen ta e persona cu ta e persona cu hunto cu minister Romero a atende ariba e problematica di Aruparking. Na mey 2017, gobierno anterior a dicidi pa pone un paro na e klemmento di auto. Esaki automaticamente a nifica cu e pagamento pa e uzo di vaknan blanco di parkeer no a sosode mas. Desde e momento ey, por bisa cu Aruparking a conoce un caida den entrada hopi drastico y te cu awo e ta den un abismo cu parce cu no tin salida tampoco. Basa ariba esaki y mirando cu e minister encarga cu transporte a indica na varios ocasion cu e ta bay haci algo cu Aruparking pa pone bek den operacion, pa 1 di juni 2018. Pero lastimamente a pasa dos luna bayendo pa di tres luna, nada ta sosode.

Esaki ta preocupa trahadonan, a pesar di cu gobierno na 2017 a informa trahadonan cu nan lo garantisa un entrada na e trahadonan y pa eventual perdida di entrada cu Aruparking lo sufri. Cu gobierno lo cubri esaki cual tampoco ta sosodiendo. E trahadonan ta trahando den un ambiente no mucho agradabel. Tin hopi keho riba material, uniform, etc. Ta mas di un aña trahando cu e mesun uniform. Tin un cantidad di otro cosnan mas, mirando cu mientras tanto evaluacionnan no ta sosode. Pero cada biaha nan ta haya e contesta di cu no tin placa ya cu gobierno no a cubri e parti di perdida di entrada. Esaki ta kiermen cu no tin perspectiva di pago tampoco. Esey tabata motibo cu a dicidi di entrega un carta na e minister di transporte pa e bin cu su plan di maneho y decision concreto y efectivo pa percura pa Aruparking drenta bek den operacion cu lo por duna e trahadonan siguridad di trabao y miho perspectiva pa futuro. Esaki lo trece trankilidad den e compania.

Tin un diferencia di opinion entre e minister di Transporte y director di Arubus/Aruparking/Arutram. Esaki kiermen cu e minister lo forma un Management Team pa cuminsa cu e operacionnan of e desaroyonan pa cu e tres departamentonan aki, cu ta cay bou un solo capa. Sra. Magali Brito di SEPPA a indica cu Sr. Briezen a indica algun situacion cu tin, ya cu Aruparking/Arutram tur ta cay bou di Arubus y na opinion di Sr. Briezen, Arubus tambe tin cierto tareanan pa haci. Pero den e caso aki, Aruparking ariba su mes, ta un compania cu ta genera y por genera entrada. Cu tin cosnan pa mehora den parkeo, zona, etc., ta comprendibel. Pero pa esaki, SEPPA ta di opinion cu suficiente tempo a pasa pa tin un plan ariba mesa pa wordo ehecuta pa duna Aruparking un espacio pa genera placa cu na final ta na beneficio di gobierno y di pais Aruba tambe. Aworaki placa ta saliendo mientras cu tin un compania cu por genera placa. Esaki a wordo discuti caba, cu lo busca mediante un decision den Conseho di Minister, pa purba ubica e grupo di trahado cu no ta grandi, bou di un departamento di gobierno, di transporte publico. Esaki ta e trayecto cu lo mester wordo inicia despues di e reunion di otro siman.

Ta spera cu por keda cla den tres luna. Y ta wak cu e minister ta bay den un direccion unda e ta hala Aruparking leu for di tur e discusion. Pa e trahadonan, nan ta mas comodo cu e direccion aki, pa motibo cu nan ta mira aworaki pa mas cu nan por ta un compania cu por ta genera entrada, toch di otro banda nan ta den man di un compania, cu toch ta bay come di e entrada aki. Semper lo keda na merced, di si por, si no por y di ki ora por of no por. Kisas no tin un maneho efectivo cu cosnan ta sosode hopi mas rapido. Sr. Briezen a indica cu tempo e tabata minister, e plan aki tabata t’ey caba den e forma akinan, pensa di e forma aki, cu ta e ta bay bou di departamento di gobierno, controla tambe pa departamentonan di gobierno y otro departamento lo yuda pa por haci, control of structura di parkeo den Oranjestad y bicindiario hopi mas miho regla.

Si wak aworaki, ora cu a lanta Aruparking na 2015 y mirando cifranan di 2016, con el a keda bay. Tambe na comienso di 2017, te na e momento cu e decision di gobierno anterior, di dia 3 di mey a cay cu ta pone un paro na e klem, Y despues di esey automaticamente a crea e impresion cu no mester paga mas pa e vak blanco door cu no tin sancion pa esaki. Y door di esaki Aruparking a keda bay atras, te na e extremo cu nan ta awo. Mirando cu decisionna ta tarda, e gobierno actual tambe tin problema cu klem como sancion, ta mirando den otro direccion pa eventual sancion pa incumplimento, esaki por tarda door di e proceso legal. Lo ta mas miho pa un departamento di gobierno unda cu tin hendenan caba cu tin tur e “bevoegheden” pa haci e trabao aki, cual tabata wordo haci pa Aruparking.

Comments

comments