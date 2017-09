Trahadonan di Arubus a bay den accion diabierna mainta. Presidente di sindicato STA, Sr. Diego de Cuba, tambe tabata presente na Arubus pa asina sostene e accion di e trahadonan.

Sr. Theo Croes ta manehando Arutram, Aruparking y Arubus y obviamente e no por maneha e situacion. Dos trahado a wordo uitgeleend na Aruparking, y awor cu Aruparking no por sostene su mes financieramente mas. Personal di Arubus cu a wordo “uitgeleend” na Aruparking mester bin bek den Arubus, manteniendo nan salarionan halto.

Esaki ta inacceptabel ni pa sindicato STA y tampoco pa e trahadonan. No ta husto pa manda e trahadonan Aruparking, cu salarionan halto y ora bin bek, e trahadonan di Arubus ta gana hopi mas menos cu esunnan cu a bin di Aruparking.

STA a papia cu e directiva pero nada no ta wordo haci. Arubus ta un prioridad, e ta nos compania nacional di transporte. Den Arubus mester inverti placa. Gobierno su prioridad ta completamente robes, segun Sr. De Cuba. Estado di e busnan no ta ni papia mes di nan.

Sindicato a manda varios carta pa e minister di Transporte, sr. ing. Mike de Meza, pero nunca nan no a haya niun contesta for di nan. Si nan a logra haya un reunion cu e hunta di directiva, pero nada no a bin afo di e reunion. Enbes di cosnan drecha, ta pio e cosnan ta birando.

No ta importa e posicion cu e dos trahadonan tabata tin na Aruparking, segun Sr. de Cuba, ya cu no tin entrada mas. Ta un caminda di crus e trahadonan di Arubus ta cana pa nan por haya nan periodiek, y si tin placa pa e trahadonan aki di lo mester tin placa pa tur trahado.

Gobierno mester inverti den Arubus y bin cu un cambio den maneho. No ta un secreto cu e busnan di Arubus ta den mal estado. Sindicato STA no ta acepta cu ta laga Arubus sangra muri, pa despues pasa esaki den man di compinchinan.

Arubus ta haya subsidio di gobierno, e ta un transporte publico. Mester separa e tres companianan aki for di otro, Aruparking, Arubus y Arutram. Si e situacion sigui asina, tampoco lo no por negocia un CAO.

Faltando un siman pa eleccion, sindicato ta duda cu gobierno lo tin atencion pa e situacion na Arubus actualmente.