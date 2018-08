Trahadonan di APA a conoce un adelanto substancial den nan CAO nobo

Presidente di STA, sr. Diego de Cuba, ta elabora riba tur locual nan a logra p’e trahadonan di APA. Segun sr. De Cuba, e no tabata un negociacion facil. Recientemente a bin un division den APA, caminda cu un par di hende a bay cu un otro sindicato. Apesar di esey, den e ultimo simannan nan a ripara cu tin un exodus for di otro sindicato. Hendenan ta bolbiendo cu STA atrobe. STA no tin problema pa negocia pa nan tambe, pasobra nan ta custumbra di negocia pa APA den su totalidad. Y den e caso aki, nan a negocia pa e departamento eynan tambe, pasobra nan tin bastante miembro den dicho departamento.

E situacion na Aruba no ta facil, tin medidanan cu mester a wordo tuma y e slanan aki ta dal companianan grandi tambe, pasobra e ta pisa riba nan begroting den e luna of añanan venidero. Tur e cosnan ey a drenta na vigor, pasobra e ta custom-doing business ta bay bira mas caro p’e companianan. Apesar di esey, sr. De Cuba ta haya cu nan a yega na un areglo hopi bon p’e trahadonan.

Nan a conoce un adelanto bunita pa locual nan tabatin y locual nan ta bay tin aworaki. E mas bunita di esaki, segun sr. De Cuba, tabata cu APA a bay di acuerdo pa facilita tur esunnan cu ta miembro di STA, cu ta un signing bonus basta considerabel cu e miembronan a keda masha contento mes cun’e. Den e CAO nobo aki, e empleadonan di APA lo bay conoce aumento general aparte cu nan tin nan vakantie uitkering, dertiende maand, bashi premie, placa di yiu, jubileum, etc. Dus tur e ingredientenan pa un contract colectivo.

Un CAO pa cuater aña ta garantisa un paz laboral, vooral mirando e hecho cu ta bay tin inversionnan cu mester bay wordo haci na APA. Tur hende sa cu e waf di container a muda pa Barcadera. Kiermen conscientemente STA mester laga espacio habri pa entradanancu APA ta haya y nan por uza un parti di e entradanan aki pa renobacion di e waf cu ta bay conoce un cambio bastante grandi den futuro hopi cercano. STA no kier laga APA sin nada tampoco cu nan no por inverti den locual ta e plannan den futuro pa cu e compania.

Sr. De Cuba ta sinti cu locual a wordo logra entre gerencia di APA y Sindicato STA ta algo hopi bon p’e empleadonan y e stabilidad di e compania ta keda. Esey ta hopi importante, pasobra ora bo ta negocia un contract colectivo y bo ta pusha duro, bo no ta realisa cu bo ta pushando e compania den un rand financiero hopi precario y esey no tabata intencion di STA tampoco. Sr. De Cuba ta mustra cu e futuro di Aruba ta turismo. Nan sa cu waf ta un parti hopi importante, pasobra na e waf di Playa ta bastante barco crucero ta drenta y ta hopi turista ta baha for di e barconan. Dus e ta hopi importante pa inverti, embeyece, y drecha e waf optimalmente pa nan por competi tambe den e regio.

A base di tur e componentenan aki, STA a dicidi di re-evalua locual tabatin riba mesa y nan a logra un final, caminda ambos partido lo por biba cun’e. Nan a reuni cu e empleadonan. Tabatin representacion di mayoria di e departamentonan di APA den e reunion cu tabatin. Y tur esunnan cu tabata presenta a vota pa e pakete cu tin aworaki riba mesa.

