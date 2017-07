Trahado Publico por wordo uza pa haci campaña durante eleccion

Hopi biaha un trahado publico ta ser usa pa hasi campaña durante eleccion pa cual esaki ta permitibel legalmente. Sra. Magaly Brito ta amplia ariba esaki.

Esaki ta contradictorio, hopi biaha pa no bisa mayoria di biaha, e partido na mando ta uza nan mesun hendenan den e aparato publico. Nan ta cambia nan status, nan ta bay traha na disposicion di Minister, pero nan si ta permiti pa subi caya y haci campaña politico. Pa nan bo ta mira cierto favoritismo. Dus ta favorece abo, como gobernante, abo como politico, aspirante pa otro periodo di gobernacion.

Esey tambe ora cu bo crea e situacionnan, cue empleadonan cu si ta keda na pia di trabao, nan si ta keda cu e presion di trabao. Nan ta keda malcontento, nan si tin cu keda keto, di mira con otro coleganan si por y anan no por. Ta un cantidad di friccionnan cu ta wordo crea innecesariamente pa e accionnan pa nos propio gobernante- of politiconan ta tuma. Asina Sra. Magaly Brito, secretaria general di sindicato SEPPA a finalisa bisando.