Traha sticker di number di auto sin informa SIAD ta contra ley

Por mira cu hopi hende ta traha sticker di number di auto sin pasa informa Servicio di Impuesto pa haya un carta pa cual aki Louanne Gomez-Pieters, directora di Departamento di Impuesto ta splica cu esaki ta contra ley.

Varios hende ta haci e pregunta, tocante un sticker di e nrplaat, den sentido cu ora cu tin un plachi number cu e cliente a bin paga y si e no ta disponibel, cu permiso di SIAD por haci uzo di un plachi di nr. cu no ta esun usual. Pero mane cu e plachi number ta cla, por pasa buske.

Den practica, ta e cliente no ta bin busca su plachi number mas, e ta keda core cu un sticker of un otro tipo di plachi cu no ta oficial. A bin ripara tambe, via medionan social, cu ta bende e tipo di stickernan aki y segun Sra. Gomez, esaki ta un desaroyo cu SIAD a bin ta ripara y nan lo kier wak internamente con ta bay atende cu esaki. Probablemente Belastingdienst mes lo bay traha e plachinan aki pa otorga na e cliente, pa preveni cu esaki ta bira negoshi cu clientenan ta bay core cu’n plachi cu no ta oficial.

Ya caba SIAD ta bezig ta atende cu e puntonan aki, pa evita cu esaki ta sosode. Cu un hende ta haci negoshi, no ta algo cu lo kier kibra. Pero naturalmente negoshinan cu mas y mas ta sosode ariba rednan social, tur sorto di producto. Ta tipo di negoshinan cu no tur ora ta registra na Camara di Comercio of SIAD. Esaki ta stroba otro negoshinan cu si ta paga. SIAD a haya hopi critica di parti comerciantenan cu si ta cumpli cu nan obligacionnan fiscal manera debe ser y di otro banda, ariba rednan social hopi otro cos ta wordo bendi, den forma di negoshi no registra.

Unabes bo bende un set di sala, un stroller e no ta hacibo di biaha un negociante cu mester bay paga BBO. Pero unabes bende esaki den volumen y frecuentemente, bo ta wordo considera un negociante di BBO p.e. y lo bo mester bin registra na SIAD y na Camara di Comercio, pa asina paga e belastingnan.

Pa loke ta e sticker, e cliente cu tin permiso di SIAD pa core cu’n otro tipo di plachi di nr., por medio di un carta, pa un temporada defini den e carta. Loke ta pasa cu e cliente riba un dado momento no ta bin busca su plachi nr cu a laga traha pe. Ta bira trabao di polis pa esunnan cu ta core cu’n otro tipo di plachi nr. SI e permiso of e termino a vence, y nan ta keda core cu;n otro tipo di plachi nr, esey no ta permiti y e cliente lo mester bin busca nan plachi nr oficial, segun directora di Servicio di Impuesto, Sra. mr. Louanne Gomez- Pietersz.