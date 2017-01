Traha cita na Dimas cu bo propio e-mail adres awo ta posibel

Ultimo tempo aki, clientenan di DIMAS ta puntra con por ricibi confirmacion di e cita cu nan a traha. DIMAS su team a ripara cu e confirmacionnan sa drenta tin ora como “spam” of den “trash folder”. Nos ta conseha nos clientenan pa wak un biaha mas bon den nan “spam of trash folder” y habri e e-mail y confirma e cita.

Na tur cliente cu kier entrega nan peticion y cita via “consultant”, nos ta conseha pa uza nan propio e-mail adres. En caso cu falta documento si tin permiso of carta di negacion cla, DIMAS por informa esakinan na su clientenan. Hopi biaha e e-mailnan ta yega cerca e consultant pero no cerca e cliente. Esaki ta conduci na un retraso di e proceso di peticion pa un permiso.

DIMAS su meta ta pa logra entrega un permiso den 12 siman. Si bo peticion ta completo, nos por logra esey.

Tur dia nos ta traha riba e mehoracion di nos servicio.