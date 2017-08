Traffic Park di Rayo di Solo a keda inaugura

E muchanan riba e prome dia di scol di e aña escolar nobo na Rayo di Solo Kleuterschool, a ricibi un grato sorpresa cu e inauguracion di e Traffic Park.

Despues di pauze e maestranan a guia e muchanan, pa conhuntamente nan canta y di un manera masha bunita, bisando ‘Danki na Kiwanis Club of Aruba’. Prome cu a haci e apertura oficial, a hiba palabra di parti Kiwanis Club of Aruba, e presidente Aurora Dijkhoff como tambe Jo-Anne Arends cu ta e ‘chair’ di Service & Community Projects. E cabesante di Rayo di Solo Kleuterschool, juffrouw Selia Ponson, cu hopi emocion a gradici Kiwanis Club of Aruba pa realisacion di e proyecto di restauracion di e Traffic Park.

Durante e temporada di vakantie escolar Kiwanis Club of Aruba a duna un ‘facelift’ na e ‘Traffic Park’ na Rayo di Solo Kleuterschool, cu desde aña 2004 e club ta haci e mantencion necesario. E ‘Traffic Park’ ta consisti di e mapanan di caya, pinta riba e vloer y un arte na muraya cu ta representa e paisahe-, empresa- y emblematiconan na San Nicolas. Cu e ‘Traffic Park’ e muchanan, na un manera di wega, ta cuminsa siña for di chikito caba e reglanan basico di trafico y seguridad. Pero tambe na mesun momento, ta yuda nan reconoce e emblematico den nan vecindario.

E muchanan cu cara hopi contento y yen di entusiasmo tabata spera e momento pa corta e cinta, pa asina nan por a bay disfruta di e Traffic Park.

Manera cu e presidente di Kiwanis, conhuntamente cu e alumno Djaden unda dos otro alumno, Lucas y Thajezha tabata riba bicicleta pa core pa prome riba e Traffic Park. Despues di e apertura Kiwanis Club of Aruba a parti un treat pa e muchanan como tambe pa e maestranan, pa asina e celebracion ta completo.

Kiwanis Club of Aruba ta gradici e cooperacion ricibi di CITGO Aruba, RBC Royal Bank, Motor World Aruba,Wendy’s, Impex, Napa Auto Parts, Domino’s Pizza y Timothy Charles. Un Danki grandi ta bay tambe na e 45 boluntarionan cu ta pertenece tanto na Kiwanis Club of Aruba y SLP Clubs como tambe famia di e miembronan, cu a duna un man pa asina logra realisa ademas di e verfmento di e ‘Traffic Park’ haci tambe algun otro area di e scol, cu conhuntamente cu e club, a logra realisa e proyecto na Rayo di Solo Kleuter School na San Nicolas.