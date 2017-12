Trabounan na Sero Cristal tin tur atencion di gobierno

Relaciona cu trabounan cu ta andando na Sero Cristal, durante di e prome dianan di gobernacion, Minister encarga cu Infrastructura y Medio Ambiente Otmar Oduber a reuni cu diferente departamento y autoridadnan di gobierno riba e situacion na Sero Cristal. E departamentonan cu Minister Oduber a reuni cu ne ta DIP, DOW y Directie Natuur en Milieu (DNM). Den pasado tabatin cierto kehonan relaciona cu e trabounan cu ta andando pa cual cierto momento DOW a actua y no a permiti pa sali for di e margen cu tabatin stipula pa trabounan cu ta tuma luga den e area aki.

Parce cu mayoria di e actividadnan cu tin den e area ta sosode riba terenonan priva y no di gobierno. E tipo cu actividadnan ta encera cobamento di santo y produccion di cement y bloki. Tin diferente keho cu ta drenta indicando cu lamentablemente no tabatin atencion di e Minister anterior, y cu no a duna reaccion na esaki. Sinembargo tin basta bisiña cu ta irita cu e situacion aki, cual tin atencion di gobierno.

A reuni cu e diferente instanciannan aki pa mira si e control debido ta tumando luga y si tur hende ta cumpli cu e leynan cu tin pa loke ta e diferente actividadnan cu ta tuma luga den e area aki. A palabra cu cada instancia lo haci un sondeo y un opname apesar cu den pasado a bishita e sitio aki caba. Mirando cu ta trata trabou riba tereno priva, no tabata facil pa haya informacion, sienmbargo a tuma decision pa instancianan cu a papia cu ne traha un nota critico y awor nan lo traha un rapport tambe di e situacion cu tin den e area aki. Gobierno no ta desea di stroba ninguna ctividad economico tanten cu e ta cumpli cu e leynan y reglanan vigente pa loke ta trata e tipo di actividadnan aki.

Ta spera cu e informacion aki por yega na comunidad, mirando cu tin diferente pregunta ta surgi den prensa y den medionan social, relaciona cu e trabounan cu ketobay ta andando.