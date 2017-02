Trabounan di kibra baranca cu dynamiet a causa molester y destruccion na un cas

Den siman caba habitantenan di Tanki Leendert y bisindario tabata cansa cu mester scucha explosionnan mainta, atardi. Cada rato cu scucha un explocion fuerte esaki tabata trece susto ya cu esaki tabata tembla casnan. DOW diabierna a notifica esnan encarga cu e kibramento di baranca cu dynamiet na Tanki Leendert patras di Rococo Plaza tin basta baranca pa kibra y bisanan no por haci esaki, principalmente den area habita.

Pero tog nan a sigui haci esaki sin worry loke nan a keda informa. Diasabra a bolbe comete kiebro di baranca y esaki a causa daƱo na vloer di un cas pabou di unda e trabou ta andando. E persona encarga cu esaki a core bandona e sitio lagando e trahadonan atras.

Polis a papia cu un trahado e la haci manera cu e no sa nada si tin dynamiet etc. Pero riba algun baranca a bin haya algun dynamiet hinca den e baranca cla pa explota. Ya tabatin algun baranca caba a keda kibra y hiba pa nan destino. Polis a tuma datos y avisa e persona encarga cu e proyecto cu no por sigui cu e trabou di explosion aki.