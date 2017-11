Trabaonan na Seroe Cristal ta sigui mientras cu departamentonan di gobierno ta haci nada

Sr. Alex Arends, kende ta miembro di e bestuur di Fundacion Conserva Area Seroe Cristal a bisa cu e fundacion tabata existi caba, pero nunca el a wordo formalisa. Te cu awo. El a wordo formalisa na momento cu e empresa cu ta estableci na Boedoei, diripiente ta wak trucknan di beton ta bay patras. Y nan ta puntra kico ta pasando, ya cu esaki ta straño cu ta hiba cement eytras. A resulta cu a pone un central di beton den e mesun tereno, cu supuestamente e bende un pida, na unda cu e central di beton ta draai. E bisindario ta haya tur sorto di molester. Ta danki Dios cu ta den dia so, esun bandi pariba. Esun na Babijn esey ta traha hasta anochi, te 10 or di anochi ainda ta tende e mashin cu ta kibra cero. E bisiñanan mas bandi pabao, nan trankilidad nocturno ta wordo stroba.

Pa loke ta e betoncentrale, ta wordo bisa cu e no ta forma peliger. Pero e bisiñanan ta puntra nan mes, kico ta e consecuencianan pa nan salud. E bisiñanan tabata tin combersacionnan cu e empresa cu a establece e compania di cement ey. Pero e betoncentral no ta uza cement so, pero ta uza kimiconan cu ta slow e biramento duro di cement. Y depende pa kico ta uza e cement, ta uzo kimico pa e bira duro mas lihe. Nan no kier pa nan salud wordo daña y no tin control ariba loke ta sosodiendo eytras. Nan a haya vergunning, pero tur vergunning ta mara na cierto rekisitonan cu mester cumpli cu nan, y cu mester wordo controla pa e departamento di gobierno. Pero esaki no ta sosodiendo. Si bay tras di palabra, cu ta bisa cu tur cos ta ok. Tur cos ta ok, pero na nan cas e ta yena cu un stof shinishi, cu antes no tabata t’ey. Zonido, tur bo glasnan ta tril, for di mainta trempan caba, trucknan ta cuminsa core. Ya 4.30 mainta e truck ta lanta bisiñanan ta wordo lanta. Loke e bisiñanan kier ta pa e controlnan ser haci debidamente, pa wak si tin foutnan den e cos aki, nan no ta cumpliendo cu e vergunning, pa esaki wordo drecha y proteha e naturalesa.

E fundacion a manda un carta pa tur departamento. Locual cu nan ta tumando accion aworaki, ta mustra ariba e hecho, mustra pueblo, cu tur departamento a wordo acerca. Pero tur hende ta mudo. Den sentido di cu, tur ta purba di schuif af e responsabilidad ariba e otro. Si papia cu un departamento, e ta schuif e responsabilidad ariba otro. Y asina e ta keda bay. A lo largo, ningun hende ta reacciona. Un ehempel ta, e hindervergunning. E fundacion a haya e ley, nan a les’e. E hendenan aki ta cay bou di e ley di Hindervergunning. Nan mester pidi uno, pero esey nunca a sosode. E departamento sa, pero ningun hende ta saca un man, niun hende ta bin ni wak, niun hende no ta contesta. E ambtenaarij no ta funcionando. Cada un tin nan opinion personal riba tur esey, pero nan no ta trece dilanti aworaki.

Mas aleu, Sr. Arends ta bisa cu nan lo sigui bringa esaki, tur e tempo cu ta necesario. Nan lo sigui bringa te ora cu nan logra un resultado faborecedor. Nan no sa cuanto tempo e ta bay tuma. Pero e desaroyo ta sigui. Pero dado momentom, cu e desaroyo sigui y pa ora cu kier bay par’e, ya el a yega sina leu cu e fundacion ta sali perdi. Tin cosnan cu no ta keda den nan mas. Loke nan ta haci ta vocifera nan protesta y ta exigi pa reglanan wordo cumpli. Esey ta loke nan kier. Si mester tin di papia cu e gobierno nobo, e ta ariba programa pa wordo haci. E speransa ta pa gobierno pone man den e asunto aki y drecha loke mester wordo drecha. E ta bay contra di tur regla. E bario, den tur sentido di palabra, tin apoyo di tur rond. Tur cu a duna nan apoyo y tur ta contra cu e sistema cu ta wordo haci, cu excepcion di famia Eman, ex ministernan Mike Eman y Henny Eman, cu tin e casnan di palo, ya cu nan no ta apoyando e Fundacion aki.

Mas aleu Sr. Alex Arends a sigui bisa cu den pasado, e ta corda un dia, e ta na su cas, el a tende un explosion. Pero e tempo ey tabata tin un otro empresa Hulandes tabata explora e cobamento na Boedoei. Pa su sorpresa el a hayae muraya di su cas, cu e tempo ey tabata tin 7 aña construi, cu un scheur grandi. Probablemente, e tabata consecuencia di e explosionnan ey. E ta traha mescos un temblor. Esey tabata uno. Aworaki, bentanan di e casnan tur ta completamente cubri cu un stof shinishi. E molester tambe di zonido, cada bes duro. TIn biaha ta puntra bo mes, si ta truck pisa e ta, of con. Ta trucknan masha grandi ta bay ey tras y ta crea molester. Eynan ta puntra dicon no a avisa e bicindario, pa nan protesta e hinder cu nan ta bay sufri di dje. E zona di Boedoei, e mina bieu di oro, a bira zona industrial. E tabata zona industrial, 200 aña pasa. Pero nan ta keda mantene awo, como zona industrial.

E tristo ta cu e pia di e seroe a wordo afecta y coba. Ki intencion nan tin? Ta bin establece na Aruba, tin zona industrial na Barcadera. Companianan local si mester mantene su mes na regla, pero dicon otronan no, segun Sr. Arends, miembro di Fundacion Conserva Area Seroe Cristal.