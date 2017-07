Trabaonan lo cuminsa e luna aki riba compleho JF Kennedy

Diamars atardi den Sala di Prensa di Oficina di Gobierno a tuma luga e firmamento oficial di documentonan cu ta duna luz berde na e tan spera proyecto di rescate, restauracion, ampliacion y modernisacion di e edificio conoci como John F. Kennedyschool riba L.G. Smith Boulevard. Manera a keda anuncia, Gabinete Mike Eman a dicidi cu, un bes cla, e edificio aki lo ta destina pa uso di Departamento di Enseñansa y tur su dependencianan. Di e manera aki ta busca pa alcansa tres obhetivo importante: 1. Rescata un edificio di balor historico pa Aruba, 2. Reduci e gastonan di huur di edificionan priva y 3. Crea un miho coordinacion entre e departamentonan di enseñansa treciendo nan hunto. Prome Minister Eman: “Awe riba 4 di juli, Dia di Independencia di Merca, nos ta rescata un edificio nombra na un di e presidentnan Mericano mas conoci pa su idealnan y pa sirbi henter mundo sin distincion di rasa of religion.”

Construccion ta den man di Bohama Aruba N.V. cu ta dispone di un termino di 18 luna of aña y mey pa completa e trabou. Esaki ta nifica cu pa fin di 2018 e edificio lo ta completamente cla pa e departamento y personal drenta. “Edificio di John F. Kennedyschool ta forma parti importante di historia y educacion tecnico na Aruba,” Prome Minister Eman a indica. “Hopi studiante a sigui den ramo tecnico y despues a bira personahe di hopi importancia den mundo industrial y maestronan di e scol tambe ta legendario.”

Premier Eman a expresa cu pa su Gobierno ta un momento grandi pasobra na inicio di gobernacion na 2009 a encontra un cantidad grandi di edificio monumental den un estado bandona y di deterioro. “Un pa un nos a cuminsa atende cu nan bou guia y liderazgo di Minister Sevinger. Un trabou grandi di su ekipo cu a bin ta haci durante añanan y nos por mira esey den e ‘skyline’ di e Aruba di awe y por bisa: Danki,” asina e mandatario a bisa mencionando ehempelnan manera Watertoren, La Salle College, Museo Arkeologico, ex edificio di Belasting, entre varios otro.

Tambe Eman a gradici AIB como un socio strategico cu a sa di maneha bon e fondo di FDA pa carga e proceso di renobacion di Aruba hunto cu Gabinete Mike Eman I y II. Awo AIB Vastgoed N.V. kier ta socio cu Gobierno di Aruba den proyectonan pa futuro. Jessy Simon di AIB a duna di conoce cu nan ta hopi orguyoso di por participa cu Gobierno den un proyecto cu pa hopi aña nan ta wak su importancia. Tambe ta wak cu nan aporte na e progreso di Aruba ta cuadra den e mision social di e institucion financiero. “Nos ta gradici Gobierno di Aruba pa e confiansa. Esaki lo ta djis un di e prome proyectonan pa haci hunto,” Simon a declara.

Minister Benny Sevinger a splica cu un di e prome stapnan cu a tuma ora a asumi mando tabata inventarisacion di espacio cu Gobierno tabata huur y e espacio disponibel den propiedadnan di Gobierno. A registra mas di 68 mil meter cuadra na huur, mientras cu tabatin casi mesun tanto bashi. E ora ey a bay over na wak cua por a renoba pa asina baha e huur. Esun cu no por a drecha mas, a pone na benta pa comercio tuma over. “Asina nos a renoba un gran cantidad for di San Nicolas te na Oranjestad. Proyecto di JFK ta e renobacion di e scol existente y construccion di un edifiico moderno su tras. E ta budget neutral si mira cuanto ta paga pa luna rond Aruba,” asina e titular di Infrastructura a duna di conoce.

Minister Sevinger a gradici Minister President Mike Eman pa su empeño pa drecha tur e edificionan cu mester a drecha. Cu JFK, DOW y Bushiri, cu por cierto tur ta tumando luga e aña aki, “e trabou ta cla pa e lista cu Minister President a trece aden na 2009, pero no ta inclui e lista cu el a traha desde 2009 y e ora ey por bisa cu e trabou no ta cla y cu ainda falta,” tabata e palabranan di Minister Sevinger splicando den un proximo gobernacion lo bay enfoca riba renobacion di bario y mehoracion di e calidad di bida di su habitantenan. “Ban sigui lora manga di camisa y sigui traha.”