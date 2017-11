Trabaonan den Havenstaat lo sigui diahuebs anochi pa diabierna e caya por ta habri bek

Durante un conferencia di prensa, Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a duna e ultimo desaroyonan encuanto e trabaonan den Havenstraat. Sr. Oduber ta amplia.

Tin accionnan rapido cu ta tumando luga, y den e prome reunionnan cu e tabata tin, netamente asina e trabaonan di Havenstraat, pero e trabaonan tabata necesario y awasero tambe a strobe e trabaonan poco.

A keda reconfirma cu e planificacion di trabaonan cu mester tuma luga, specialmente den e area comercial. Mester tuma e ehempel di Caya Grandi, caminda e trabaonan a dura tanto cu algun establecimento a hayanan obliga di cera nan portanan.

Mas aleu, minister Otmar Oduber, a bisa cu den futuro, mayoria di trabaonan cu por tuma luganan den oranan di anochi, manera internacionalmente ta tuma luga. restauracionnan, drechamento di caminda, ta un ambiente hopi mas miho, leynan laboral tambe ta permiti esaki, papia cu contratistanan, pa mustranan ariba e maneho. Esaki ta pa evita e congestion di trafico, cu tur caminda, unda cu trabaonan ta tuma luga, pa mehora e infrastructura, pero ta ocasiona hopi molester den nos comunidad.

Diabierna ta Black Friday, y comercio lo tin hopi trafico y e minister a haya un peticion special, pa cual diahuebs te den oranan di marduga, lo sigui te ora cu e trabaonan keda cla pa di e forma por habri e caminda bek den oranan di mainta.

Dentro di DOW mes, esunnan cu ta traha na DOW, cu e condicionnan di trabao, cu trabaonan por tuma luga den oranan di anochi. Esaki lo alivia no solamente e trafico, pero tambe pa e comercio cu hopi biaha ta wordo perhudica.

E proyecto mester wordo haci, pero no por perhudica otro. Hendenan ta bira loco, ora cu tur e camindanan ta cera, y e trafico ta pega. Diabierna mainta lo habri cu Havenstraat habri. Minister di Infrastructura lo reuni tocante e fluho den henter centro di ciudad. E Watty Vos Blv lo bay alivia e fluho tambe. Pero mester bin un infrastructura, unda cu lo dirigi e hendenan pa crusa caya, momento cu tin 4 barco den waf. Si por pone cierto railsnan for di waf, y cierto caminda, lo pone cu hende por crusa lo por haci e fluho di trafico cana mas miho. Esaki ta ideanan pa futuro. E meta principal mester ta planning, organisacion di trabaonan cu mester tuma luga, no por perhudica e mundo comercial, segun Sr. Otmar Oduber, minister di Infrastructura.