Total di 76% di alumnonan di scolnan Catolico a slaag

Directora di SKOA, Sra. Josette Daal, ta splica con e resultado pa nan di skoa tabata pa e aña escolar 2016 – 2017.

SKOA a warda pa duna resultado di e total di e 5 scolnan MAVO cu ta cay bou SKOA. Esaki ta pa motibo cu nan tabata wardando e herexamennan. Tabata tin un total di 445 alumno y studiante cu a participa, di cual 338 a logra nan diploma, pa un 76% pa e scolnan di SKOA. Sra. Daal a bisa di ta basta satisfecho. E ta varia naturalmente, e percentahe pa scol, na La Salle a slaag 78%, na Maria College 75%a slaag, na Colegio San Antonio 68% a slaag, Filomena College, 87% a slaag y Colegio San Augustin 75% a slaag. Dus e total di e scolnan ta 76%.

Compara cu e otro añanan, e resultado ta mas o menos e mesun cos. SKOA su percentahenan ta varia entre 75% cu 80%. E ta dependi di e cantidad di alumnonan, dus con grandi e grupo ta. Esey ta hunga un rol grandi. Pa loke ta e vaknan, esey ta ariba bon caminda. Naturalmente scolnan ta haci nan best pa sigui motiva e muchanan. En general ta un 100 y pico di muchanan cu ta no a slaag, pero entre nan tin tambe tin esunnan cu ta dicidi na ultimo momento cu nan no ta bay examen. Diferente factor ta hunga un rol.

Sra. Daal a sigui bisa cu no por generalisa cu e interes pa studia a baha, paso e ta varia. Tin hopi desaroyo. Den ultimo añanan por mira cu enseñansa ta move. E ultimo trend cu tin aworakinan ta digitalisacion. Anto na SKOA ya caba nan tin basta tempo caba ta papia di kico ta digitalisacion pa nan. Pa SKOA, digitalisacion no precisamente pa otro hendenan e ta mesun cos. Den e mesun seno, nan a cumisna cu digitalisacion. Nan kier formalis’e, pero e challenge ta kico ta bay haci cu e digitalisacion. Lo bay digitalsia tur cos? Esey ta un di e factornan cu mester bay pensa bon ariba dje: “Kico bo kier wak den desaroyo di hende”? E no ta algo facil, hopi hende ta bisa cu enseñansa mester wordo digitalisa. Pero kico kiermen digitalisacion. Ta hopi factor ta bin acerca ora di papia di digitalisacion. Cu parcialmente scolnan di SKOA tin digitalisacion, si. Nan ta bezig ta uniforma, es decir, nan a traha un plataforma, a zorg pa full e scol tin wifi. Y a base di esey ta sigui traha. Pero loke ta bin den klas, nan kier formalisa. Dus esey ta nan scol modelo y tur scol mester match esey. Si lo tin un variacion pa scol, naturalmente. Asina Sra. Josette Daal, directora di SKOA a finalisa bisando.