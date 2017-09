Total di 18 polis a haya nan decreto gubernamental

Recientemente 18 agente policial a ricibi nan decreto gubernamental (Landsbesluit), pa cual nan a keda masha contento. Rodney Solognier tin 22 aña trahando den Cuerpo Policial y a keda promovi como “onderinspecteur” den rango y trahando na Santa Cruz. Tur su añanan den servicio di Cuerpo Policial, Rodney Solognier ta trahando na “straatdienst”, pero aworaki e ta fungi como “Chef van Dienst”.

Tur dia e trabou ta diferente y ta cla pa cualkier reto cu yega. Pa tin e posicion y e rango, e Polis semper mester ta un ehempel pa tur personal nobo, kendenan ta mira bo como un polis ehemplar den e trabou. Un cos cu e gusta ta pa haya un solucion pa tur cos, specialmente ora cu ta trata di hende den necesidad of cu tin un problema. Nan kier pa polis yega na un solucion rapido. Tur cos ta depende di e caso y Rodney Solognier ta haci su best pa yega na un solucion rapido, pasobra no ta tur cos por keda soluciona den un dia.

Agentenan policial cu a ricibi nan decreto gubernamental y funcion ta Rodney R. Solognier, Luiggi J.A. Tromp, Sydney A. Curiel, Alfred A.G. Vrolijk, Habib J. Gonzalez Cabeza, Alberto D. Grovell, Jerall C.A. Maduro, Sayenne N. Geerman, Rudlyn F.F. Ras, Gionel G. Solognier, Darren D. Harms, Axel R.D. Croes, Jovanka R.S. Naddall, Richinel V. J. Koolman, Aron R. A. Jansen, Akeem R. Gumbs, Francios L. Robles de Medina y Elvis A. Perez.

E entregamento di landsbesluit a bay den un ambiente ameno y e agentenan policial a ricibi esaki hunto cu nan famia.

Pa tur cu ta interesa den sirbi nan pais dor di bira Polis, e trabou ta hopi great y ta depende di e persona mes. Mester tin hopi disciplina pasobra e trabou no ta facil, unda cu mester cumpli cu hopi regla. “Bo no por bira Polis pa djis bira Polis. Bo mester mantene Bo mes na hopi regla”, asina Rodney Solognier, por lo menos un di esunnan cu a ricibi su decreto gubernamental den man, a duna di conoce.